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Экология стала таким же избирательным инструментом, как гречка, - ассоциации экологов

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Крупнейшие эко-ассоциации Украины выступили против использования экологии в политических целях. Объединившиеся экологи, подписали меморандум о недопущении использования экологии в политических целях.

Более 16 крупнейших профессиональных отраслевых объединений и ассоциаций Украины подписали меморандум о сотрудничестве, призванный прекратить использование тему экологии в политических целях.

"Очевидно, в последние несколько лет и до Украины добрался мировой тренд циничного использования темы экологии в коммерческих и политических целях, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, и является манипулятивной предвыборной технологией", - сказано в заявлении PAEU (Профессиональной ассоциации экологов), на инициативу которой откликнулись экологические и отраслевые ассоциации.

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По словам экологов, все чаще наблюдается одностороннее представление экологической информации, а перед выборами – темы, которые много лет не вызывали беспокойство у населения, внезапно стали токсичными. Возникли целые объединения экспертов, которые зарабатывают политические баллы на критике подобных тем.

К инициативе Профессиональной ассоциации экологов присоединились Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация, Ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики, Центр энергетической безопасности и другие.

По мнению подписантов, опасность использования экологической темы в политических целях заключается в том, что реальные экологические проблемы, которыми необходимо заниматься на государственном уровне, при этом замалчиваются.

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Место
Украина
Тег
Экология
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