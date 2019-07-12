Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Экологический рэкет в Украине пора остановить – глава Биоэнергетической ассоциации

773 Читать материал на украинском

16 отраслевых ассоциаций присоединились к подписанию предложенного Профессиональной ассоциацией экологов меморандума, привлекающего внимание к недопустимости использования экологической тематики для достижения политических или экономических целей. Один из подписантов, Георгий Гелетуха, председатель Биоэнергетической ассоциации Украины, назвал нынешнее положение вещей "экологическим рэкетом".

Экологический рэкет в Украине пора остановить – глава Биоэнергетической ассоциации

"Основной фактор манипуляций вокруг экологической тематики – то, что отдельные люди хотят заработать денег. Это такой экологический рэкет: фактически, создать проблему инвестору, а потом показать ему человека, который за определенные деньги может эту проблему решить. Это такой способ заработка на экологической тематике ", - отметил Гелетуха.

Он рассказал, что факты экологического рэкета встречаются все чаще. А экоактивисты работают на заказ.

"Когда останавливают строительство котельных, останавливают строительство электростанций, биогазовых проектов и фактически требуют деньги. И это такой экологический рэкет под флагом экологии, останавливать фактически экологические проекты, которые производили бы восстановительную энергию, удешевляли бы энергию для населения, давали бы рабочие места, привлекали бы инвестиции . И все это останавливается ради кармана одного активиста, депутата, бизнесмена ", - заявил Гелетуха.

Экологический рэкет в Украине пора остановить – глава Биоэнергетической ассоциации

Ранее Обозреватель сообщал, что в Киеве 16 отраслевых объединений и ассоциаций подписали инициированный Профессиональной советом экологов меморандум, призывающий к прекращению манипуляций на экологических проблемах и перевода их обсуждения в профессиональную плоскость.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel