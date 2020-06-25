'Экологический партуль' обратился к Госэкоинспекции из-за недостатков измерения загрязнения воздуха

Общественное формирование "Экологический патруль" обратилось к главе Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного с требованием устранить недостатки методики расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Об этом организация заявила на своей странице в Fаcebook. Там отметили, что методика была принята во времена начальника Государственной экологической инспекции Украины Фирсова и должна разблокировать начисления убытков загрязнителям воздуха.

"Но, детально изучив эту методику, мы с удивлением обнаружили ряд вопиющих фактов, которые позволяют нарушителям избегать штрафных санкций. Мало того, новая методика не распространяется на неорганизованное стационарный источник, возникают вопросы по стационарным источникам, не попали в инвентаризацию источников выбросов и многое другое", – отметили в Экопатруль.

Это, по мнению организации, приведет к увеличению загрязнения атмосферного воздуха, ухода от налогов и штрафов загрязнителям.

"По этому вопросу мы уже обратились к новому главе Государственной экологической инспекции Украины Малеваного А.М. и надеемся на устранение этих пробелов. А разработчикам этой методики хотим сказать, что мы вас понимаем, просто "бизнес и ничего личного", но нам и нашим детям жить в Украине и мы это так не оставим", – сказано в сообщении.

С новой методике можно ознакомиться по ссылке.

В организации также сделали сравнительный анализ утвержденной новой методики и аннулирования старой.

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"

Facebook / Экопатруль, Общественное формирование "Экологический патруль"