В Украине есть перечень экологических проблем, которые могут привести страну к катастрофе, однако эко-активисты не всегда на них реагируют. В регионах, где есть мафия, которая занимается вырубкой лесов и добычей янтаря, они боятся протестовать, а вот в крупных городах, где на протестах можно заработать симпатии электората, активность куда выше.

Об этом OBOZREVATEL рассказал политолог Александр Палий. По его мнению, так называемые протесты эко-активистов – не больше, чем пиар перед выборами.

"Там в регионах, где мафия, им конечно протестовать не хочется. Это все предвыборный пиар, попытка занять нишу. Настоящие экологические организации работают всегда, а не активизируются накануне выборов", – пояснил Палий.

Отметим, что в отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета" говорится: пятая часть всех диких видов животных и растений на планете может исчезнуть уже в этом столетии. В Украине проблемы могут возникнуть куда раньше.

Специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося).

Кроме того:

к 2050 году количество пластика в Черном море превысит количество рыбы. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

вблизи венгерского города Вашарошнамень, расположенного неподалеку от границы с Украиной, начали круглосуточно вылавливать тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по реке Тиса из Закарпатья;

из-за огромного количество автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам, проблемах евроблях и перенасыщенности Киева и других крупных городов автомобилями, воздух ежедневно загрязняется;

президент Венгрии Янош Адер призвал президента Украины Владимира Зеленского решить проблему загрязнения реки Тиси;

в Закарпатье происходит неподконтрольная и массовая вырубка лесов под видом "санитарной";

незаконная добыча Бурштына уничтожает водоемы.

Все это лишь небольшой перечень реальных проблем, которые могут привести Украину к экологической катастрофы, и на которую эко-активисты обращают куда меньше внимания, чем на политические разборки с крупным бизнесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье, которое страдает от загрязнений воздуха, впервые за последние 5 лет провели экологический митинг против промышленных выбросов в атмосферу. Такая мера может быть пиаром перед выборами.