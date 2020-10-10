"Экологическая Альтернатива" вступилась за ЛГБТ-сообщество и заявила о защите базовых ценностей

Под давлением радикально настроенных групп, большой торговый центр отказывается от проекции флага-ЛГБТ-за страха погромов.

Об этом говорится на странице политической партии "Экологическая Альтернатива" в Facebook. При этом ни от власти, ни от мэра или иных кандидатов не раздается ни одного заявления о защите основных прав человека, говорится в их сообщении.

OBOZREVATEL приводит текст сообщения в полном объеме:

"У нас много партий любят рассказывать о движении в Европу и о европейских ценностях. Особенно, когда речь идет о столице нашей страны, здесь другая риторика почти невозможна.

Но когда доходит до реальных дел, когда равенство и свободу надо защищать – все молчат. Так происходит и сейчас, вокруг прайд-месяца 2020 под давлением радикально настроенных групп, большой торговый центр отказывается от проекции флага-ЛГБТ из-за страха погромов. При этом ни от власти, ни от мэра или иных кандидатов не раздается ни одного заявления о защите основных прав человека. Потому что пиариться легко, а брать ответственность и бороться – трудно.

Наша партия "Экологическая Альтернатива" поддерживает европейские и общечеловеческие ценности на деле. Мы выражаем свою поддержку ЛГБТ-сообществу Киева, правозащитникам и активистам. Мы всегда будем защищать базовые ценности, гуманизм и свободу, кого бы это не касалось".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Экологическая альтернатива" предложила свой план решения проблемы с отходами в Киеве. Политсила заявила, что в столице должен быть построен современный завод по переработке и утилизации бытовых отходов.