Экологи заявили об угрозе исчезновения "украинского Мертвого моря". Видео

В Одесской области высыхает Куяльницкий лиман с целебными грязями.

Как сообщает ТСН, лиман мелеет просто каждый час. Соль, которая остается после испарения воды, сначала уничтожает лечебную грязь, а распространившись ветром на плодородные поля, начинает убивать плодородные черноземы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Села вокруг лимана погибают. Когда ветер дует со стороны лимана и поднимается пыль, солевая буря, то земля меняет свое плодородие, даже при поливе в домашних условиях все высыхает", – говорится в сюжете.

Лиман существует благодаря попаданию в него пресной воды из рек. Основная артерия – это река Большой Куяльник, которая умирает, и не без помощи людей.

"Добыча песка привела к уменьшению водных ресурсов реки и лимана. Таких карьеров – десятки. А еще ставки и дамбы", – подчеркивают журналисты.

За два года Куяльницкий лиман уменьшился втрое. Сейчас его глубина составляет около 30 сантиметров, хотя еще два года назад она достигала метра.

Битва за лиман активно началась несколько лет назад. Чтобы срочно спасать водоем, прорыли канал с моря. Вместо пресной воды в Куяльницкий лиман начали заливать морскую. Однако качать дальше соленую морскую воду – опасно, потому что соленость повышается.

"В Мертвом море соли примерно 250 граммов на литр. Сколько же в Куяльнике, в котором соли должно быть в разы меньше", – отмечается в сюжете.

Недавно чиновники предложили еще один экстренный выход – закачать в лиман водопроводную воду. На это нужно 500 млн гривен. Однако экологи не знают, как на воды лимана повлияет хлор, содержащийся в водопроводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Куяльницкий лиман окрасился в розовый цвет, в то же время берега водоема стали белыми.