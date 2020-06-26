Некоторые экологи намеренно игнорируют вырубку лесов на Закарпатье, - Сазонов

Разрушительное наводнение в Карпатах стало следствием безответственности и игнорирования проблемы вырубки леса экологами и властями.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал политолог Кирилл Сазонов. Он говорит, что некоторые экологи за деньги закрывают глаза на уничтожение деревьев в Карпатских горах, а в результате мы получаем стихийное бедствие.

"Если эколог получает деньги от компании, которая покупает вырубленный в Карпатах лес, то естественно, он будет закрывать глаза на вырубку. Если эколог работает в системе госструктуры и получает деньги наличными, в виде коррупционных конвертов, от людей, которые занимаются вырубкой, то он тоже будет закрывать глаза", – сказал политолог.

Не только вырубка деревьев привела к трагическим последствиям, считает Сазонов, а также вывоз камней из Карпатских лесов для благоустройства участков и коттеджей, и нарушения всех норм строительства домов в прибережной зоне.

"В результате безответственности и игнорирования этой проблемы властями и общественными организациями, которые якобы борются за экологию, мы получили такой результат", – отметил он.

В свою очередь экологи заявляют, что неоднократно привлекали внимание властей к незаконной вырубке лесов. Теперь дело за судом, заявил в комментарии OBOZREVATEL директор "Киевского эколого-культурного центра" Владимир Борейко.

Как сообщил эколог, его организация разработала закон 249-IX "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который был подписан президентом Владимиром Зеленским 30 октября 2019 года.

"Согласно ему Кабмину давался трехмесячный срок, чтобы привести свои подзаконные акты по рубкам в соответствии с этим законом. Но правительство за это время ничего не сделало, и мы подали в суд на бездеятельность Кабмина. 24 июня этого года Окружной административный суд Киева сообщил, что принял постановление о том, что наш иск будет рассматриваться 15 июля", – сказал он.

Кроме того, он сообщил об еще одной попытке властей разрешить вырубку деревьев теперь уже в заповедниках.

Последствия незаконной вырубки лесов в Карпатах Источник: ВВС

По его словам, 9 июня 2020 года группа депутатов, в основном из фракции "Слуга народа", подписали законопроект №3619 "о внесении изменений в статьи 16 и 30 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины" относительно угрозы прекращения объектом природно-заповедного фонда выполнения природоохранных, научных и эстетических функций".

"Очень красивое название, но на самом деле этот законопроект призван разрешить рубку деревьев в заповедниках. Вот чем обеспокоены наши депутаты", – сказал эколог, отмечая, что они будут призывают нардепов не голосовать за данный законопроект.

Борейко говорит, что его организация постоянно мониторит ситуацию, и неоднократно проводила пикеты Гослесагенства и Кабмина с требованием прекратить вырубку лесов в Карпатах.

"Но на это никто не реагирует. Кабмин просто обеспокоен словами соболезнования пострадавшим и раздачей гривневой помощи. А через два-пять лет снова польет сильный дождь, и те же самые дамбы, которые они строили, просто разрушаться. А нужно решать проблему, а не ее последствия", – отметил он.

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