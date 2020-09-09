Экологи предостерегли от использования темы окружающей среды для пиара или заработка

Профессиональные экологи бьют тревогу – и предостерегают: использование темы защиты окружающей среды политиками в предвыборной гонке и псевдоактивистами на проплаченных акциях подвергают украинцев опасности. Ведь за хайповыми темами очень часто теряются реальные проблемы, требующие системного и длительного решения. Об этом шла речь на брифинге в Киеве, организованном Профессиональной ассоциацией экологов при участии ведущих экспертов отрасли.

"В Украине тренд использования экологии как инструмент набора политических или экономических баллов пришел из Европы, он не является новым. Но досадным является тот факт, что если вдруг со всех сторон начинает звучать тема охраны природы – это не значит, что мы вдруг вспомнили, что это важно. Это значит, что либо стартовал очередной раз политический предвыборный сезон, либо случилась очередная экологическая катастрофа, которых с каждым годом становится все больше", - сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По ее мнению, опасность от манипуляций на теме экологии заключается в том, что за хайповыми темами и пустыми обещаниями теряются действительно серьезные проблемы вроде массовой вырубки лесов, деградации почв, стремительного сокращения запасов питьевой воды в Украине и тому подобное. Промедление с решением этих проблем существенно увеличивает риски для населения Украины. И решить их можно только путем системной и длительной профессиональной работы.

"Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые одели зеленые камуфляжи и предлагают очень быстрые реальные решения по наболевшим годами проблемам. Хотелось бы донести до граждан Украины информацию: к сожалению, быстрых легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть системная и постоянная работа для сохранения качества будущей жизни", - подчеркнула Цыганок.

"Риск манипуляций экологической темой очень высок. Мы за какими-то точечными темами, за набором баллов политических и экономических можем потерять главное: не просто здоровье и будущее нашей нации – мы теряем и экономическую мощь нашего государства", – добавила она.

Эксперты советуют: чтобы распознать манипуляцию и не поддаться на нее, в первую очередь следует проверить источник поступления информации.

"Посмотрите, кем является тот человек, который дает то или иное обещание. Есть ли у него ресурс, необходимый для реализации этого обещания? Потому что если человек впервые появился и на бордах или в телеэфирах приписал себе какие-то достижения и статус эко-лидера – за этим ничего, кроме празднословия, не стоит. Стоит также поинтересоваться научным обоснованием той или иной хайповой темы. Ну и постоянно работать над экологическим просвещением населения. Потому что чем выше будет уровень осведомленности населения в теме экологии – тем сложнее будет обмануть людей или манипулировать ими", - утверждает Цыганок.

Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина советует также выявлять манипуляторов с помощью простых вопросов.

"Если вы слышите от политика какой-то тезис об экологической катастрофе – окружающая среда погибает, Украина зависла над экологической пропастью и так далее, они такое любят – спросите у него: что вы собираетесь делать? Второй вопрос: каким образом вы собираетесь осуществлять то, что планируете? Третье: помесячный план вашей работы над ликвидацией этой проблемы на стол положите, пожалуйста. На этом, как правило, все заканчивается. Максимум на третьем вопросе все лопается, как мыльный пузырь. Более 90% не проходят проверку", - утверждает Щербина.

По его словам, пока псевдоактивисты и политики-манипуляторы атакуют отдельные предприятия или поднимают какие-то хайповые экологические темы, без решения остаются действительно важные проблемы. Например, стремительное изменение климата в течение следующих двух десятилетий, которое приведет к изменению биологических видов, населяющих территорию Украины – и к которому наше государство до сих пор никак не готовится.

"Через 20 лет в Киеве будет степь, а вокруг Киева – саванна. Это подтвержденный климатологами факт. Мы должны готовиться. Ведь речь идет не просто об изменении температуры, а о появлении здесь насекомых и пресмыкающихся, живущих в жарком климате, об исчезновении деревьев, которые не выдерживают высоких температур. А мы сидим и ждем, слушая сказки экологических "Геббельсов". Мы против использования темы выживания в предвыборной гонке. Ведь речь идет о необходимости фундаментальных научных исследований в области экологии. От этого зависит, сможем ли мы адаптироваться к тому, что будет через 20 лет. Кто не адаптируется – погибнет. Или мигрирует, если будет куда", - резюмировал Щербина.

Поэтому эксперты призывают критически воспринимать любые заявления об экологии – и анализировать их на предмет манипуляций, чтобы не дать себя обмануть.

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