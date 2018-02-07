Эколог забила тревогу из-за опасной воды в Украине

За четыре года агрессии России в Украине ситуация с загрязнением питьевой воды на Донбассе очень осложнилась.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила специалист по вопросам питьевой воды экологической организации "МАМА-86" Анна Цветкова.

По мнению эколога, масштабы проблем с водоснабжением и водоотведением на Донбассе многократно выросли, а риски уже реализованы.

"Это насыщенный всякой химией добывающий регион. Есть вопросы по затопляемости шахт, воды не откачиваются. Это накопление грозит просто расширением загрязнения подводных вод различными химическими компонентами", - говорит Цветкова.

По ее словам, сейчас невозможно проконтролировать безопасность воды, которую пьют и на оккупированной части Донбасса, и на подконтрольной территории, из-за моратория на проверки, который правительство утвердило и на 2018 год. По ее мнению, это полное разрушение и невыполнение законодательства, которое связано с обеспечением безопасности.

"Критическая точка уже пройдена. Вся статистика, которая идет, она без данных по этим регионам. Мы не имеем данных, сколько человек имеет или не имеет доступ к воде", – отметила эколог.

Как сообщал "Обозреватель", российские оккупанты могут отравить воду Украине.