Эколог предрек превращение Крыма в пустыню и назвал сроки

В аннексированном Россией Крыму сокращается водность, что грозит превращением полуострова в пустыню.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов. Он считает, что виной тому не только изменение климата, но и хищническая добыча воды оккупантами.

По словам эколога, ситуация станет совсем грустной, если в ближайшие годы полуостров не получит большое количество осадков.

"Можно надеяться, что на Ай-Петри выпадет снег, и проблема крымских водохранилищ будет частично решена. Но общий тренд такой, что сухости будет больше и больше", – отметил Хлобыстов.

Эксперт подчеркнул, что Северо-Крымский канал, который прекратил работу на материковой Украине в 2014 году, поставлял воду для сельскохозяйственных и промышленных целей.

"Для наполнения водохранилищ канал был вспомогательным или резервным источником. Его задачей не было обеспечение водой городов и поселков", – пояснил ученый.

Также Хлобыстов рассказал, что последние несколько лет из-за глобального изменения климата стали максимально засушливыми в Крыму, а естественное наполнение рек за счет осадков и таяния снегов уменьшилось.

Кроме того, он заявил о варварском использовании минеральной воды.

"Крымские "власти" бурят более ста скважин ежегодно, чтобы решить локальные проблемы. В итоге по трубам идет артезианская вода, которой миллионы лет. Если помните, десять лет назад была минеральная вода "Крымская", ее разливали под Евпаторией. Мы ее покупали, чтобы пить, а сейчас она сливается в унитаз. Уникальный ресурс расходуют самым варварским способом. Это как поливать грядки шампанским", – возмутился Хлобыстов.

Эколог добавил, что такая хищническая добыча воды в огромных объемах приводит к образованию подземных пустот. В результате этого происходит просадка горных пород, искусственные малые землетрясения, а вода уходит все глубже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Севастополе по ночам начали отключать водоснабжение из-за уменьшения запасов воды в Чернореченском водохранилище.