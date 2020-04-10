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11 апреля • обновлено в 02:25
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Эколог назвала худшие сценарии пожара в Чернобыле. Видео

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Пожар в Чернобыльской зоне опасен тем, что горячий воздух перенесет осевшие в 1986 году радиоактивные частицы на другие территории.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила руководитель отдела экологизации промышленности общественной организации "Экодействие" Елена Мискун. Она отметила, что кому-то может не повезти и эти частицы попадут в легкие (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Кому-то может не повезти": эколог назвала худшие сценарии пожара в Чернобыле

Вячеслав Шрамович/Facebook

"Когда 1986 году выпали осадки на территории Чернобыльской зоны, и осела радиоактивная пыль, она все это время находилась в траве и земле. 30 лет – это не большой срок. Все радионуклиды и частицы, которые были в траве и грунте, они все еще являются активными. В процессе горения горячий воздух поднимает их и переносит на другие территории", – отметила она.

Мискун подчеркнула, что такая частичка может попасть кому-то на огород, а затем вместе с выращенными культурами – в организм человека.

При этом эколог уточнила, что другим может не повезти еще больше, если человек вдохнет такую частичку – тогда она попадет прямо в легкие.

Эксперт не рекомендует открывать окна, пока не утихнет пожар и не осядет радиоактивная пыль.

"Пока не осядет дым и не развеется загрязнение, я бы не рекомендовала открывать окна, но к сожалению, с этим ничего не поделать. Остается только ждать, что вам повезет и все осядет на землю", – подчеркнула Мискун.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Чернобыльская АЭС
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