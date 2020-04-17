Уменьшить число поджогов сухостоя в Украине поможет реальное наказание виновных.

Поджигатели должны понести уголовную ответственность и возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, заявила эколог, президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, пишет издание "ГОРДОН".

"Пожары – результат безответственности конкретных граждан. В итоге нанесен огромный ущерб: гибнут животные, леса, которые являются нашим общим природным ресурсом. Два года все призывают прекратить палить траву, сухостой и так далее. Значит, хватит говорить. Что сейчас может сделать власть? Посадите, наконец, кого-нибудь! Надо, чтобы по телевизору и во всех медиа власть показала реальных людей, которые понесли уголовную ответственность, заплатили штрафы и возместили ущерб, нанесенный окружающей среде", – сказала она.

Житомирщину охватили масштабные пожары Facebook/Виталий Юшкевич

"Инструментарий для этого есть. Люди, которые спровоцировали пожары, должны платить за восстановление природных ресурсов из своего кармана. Если хотя бы один эпизод будет продемонстрирован, желающих жечь траву станет намного меньше", – отметила Берзина.

Согласно международным данным, Киев оказался на первом месте в списке самых загрязненных городов мира, и по словам эколога, такое качество воздуха может повлиять на иммунитет киевлян и привести к росту заболеваемости.

"Это очень опасно. Потому что сейчас показатели загрязнения в пять раз превышают максимально допустимый уровень. По нашим отечественным нормативам, которые гораздо более лояльны, чем в Европе. В группе риска люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, астмой, аллергией, а также дети. Такое качество воздуха существенно понижает иммунную систему даже здорового человека, что может повлиять на усиление пандемии", – говорит Берзина.

Смог в Киеве

Эколог также указала на бесполезность ношения масок при смоге, а также раскритиковала народные рекомендации в соцсетях – эвакуироваться из города.

"Никакие маски не в состоянии решить эту проблему, только профессиональный респиратор. Поэтому надо сидеть дома и не открывать окна", – объясняет она.

"Что касается призывов выезжать из Киева. Если дача в радиусе 100 км, то это еще более опасно. Воздух не имеет барьеров. Массы загрязненные смешиваются и перемещаются в пространстве. Мы не знаем куда завтра подует ветер. А на дачах люди не могут сидеть взаперти, то есть они будут подвергать себя еще большой угрозе. Нахождение на природе при таком уровне загрязнения воздуха не очень хорошо для здоровья. Желательно проводить влажную уборку и увлажнять воздух. Если нет увлажнителя, то поставьте на плиту ведро, пусть кипит и испаряется. Влага связывает мелкодисперсные частицы и они опускаются вниз", – добавила Березина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.