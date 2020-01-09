Экипаж заставили отойти: в Азовском море заметили корабль РФ. Фото

На Азовском побережье обнаружили корабль российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который осуществлял разведку. Он находился в 10 морских милях от берега.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства обороны Украины в Twitter, добавив соответствующие фото. Корабль заметили во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

В Азовском море заметили корабль российской ФСБ

Как добавили в штабе Операции объединенных сил, это мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

"В Азовском море, в 10 морских миль от украинского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведывательные действия. Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", – говорится в сообщении ведомства.

В Азовском море заметили корабль российской ФСБ Twitter \ Министерство обороны Украины

В Азовском море заметили корабль российской ФСБ Twitter \ Министерство обороны Украины

В Азовском море заметили корабль российской ФСБ Twitter \ Министерство обороны Украины

В Азовском море, в 10 морских миль, от украинского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ, осуществлял разведывательные действия. Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние. pic.twitter.com/cGI26DLXS2 - Defence of Ukraine (@DefenceU) 9 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, Одесский и Мариупольский отряды морской охраны ГПСУ получили новые малые катера украинского производства.

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