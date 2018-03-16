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"Ей не хватает": психолог рассказал о проблеме Савченко

6.1тЧитать новость на украинском

Характер высказываний народного депутата Украины (внефракционного) Надежды Савченко говорит о том, что в гражданской жизни ей не хватает конфликтов, поэтому она создает их сама.

"Я бы обратил внимание на особенность личности Надежды Савченко. Характер ее высказываний говорит о том, что в гражданской жизни ей не хватает конфликта. Сейчас она попала в ситуацию, где нужно действовать тонко, а так действовать она не умеет. Поэтому Савченко стремится использовать любые конфликты, которые есть, а если их не хватает, то она провоцирует сама", — сказал в комментарии "Обозревателю" психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

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По словам психолога, Савченко полностью раскрывается как личность в условиях конфликта.

"Это боец, человек с очень сильным характером и волей, умением идти до конца, продавливать собственное мнение. Такой себе мужик в юбке. В мирной среде ей некомфортно, она переживает стресс. Для нее характерно, что в боевой среде она переживает успокоение, потому что там она может себя реализовать", — отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко заявила, что готова вернутьпрезиденту Петру Порошенко “звезду Героя Украины”.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Надежда СавченкоВалентин Ким
Место
Украина
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