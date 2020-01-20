"Эхо насильственной украинизации!" Соцсеть насмешило объявление в поезде Интерсити

В поезде Интерсити украинцы заметили странное объявление для пассажиров, написанное на суржике.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook политэксперт Денис Гороховский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, в одном сообщении на информационном табло в вагоне расстояние до следующей станции было написано на украинском, а слово "Прибытие" – на русском языке.

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

"Эхо насильственной и топорной украинизации – суржик. Вот вам столичный поезд Интерсити. На каком языке объявление? Если даже госструктуры не могут выполнять разнарядки власти, то чего они ждут от рядовых граждан?" – отметил автор фото.

При этом в комментариях под его постом пользователи предположили, что это результат неправильно прописанной компьютерной программы.

Объявление в поезде Интерсити Facebook/Денис Гороховский

"Маловероятно, потому что "До" они переписать же смогли. Это раз. А во-вторых, если есть закон, то аргумент "тут нельзя иначе" не работает. Надо же или по закону, или никак", – ответил на это Гороховский.

Другие же его подписчики просто начали шутить по этому поводу.

"На станции трамвая Вацлава Гавела на указателе "Выход" заклеили и написали Exit", "Теперь суржик будет русско-украинско-английский", "Ну так не зря же у нас уже СМИ посольства начали амбасадами называть, чтоб канадским рагулям понятнее было", "Лично я тут вижу руку Кремля", "Клас" специально с 1-й буквой С написали?", "То во 2-м классе, для первого все нормально", – комментируют они.

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити Facebook/Денис Гороховский

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити Facebook/Денис Гороховский

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий выдал бредовое заявление, якобы в Украине, которую постепенно "разрушает национализм-фашизм", людей "убивали за русский язык".

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