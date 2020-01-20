Главная Новости
20 января • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Эхо насильственной украинизации!" Соцсеть насмешило объявление в поезде Интерсити

1.7т
Читать материал на украинском

В поезде Интерсити украинцы заметили странное объявление для пассажиров, написанное на суржике.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook политэксперт Денис Гороховский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, в одном сообщении на информационном табло в вагоне расстояние до следующей станции было написано на украинском, а слово "Прибытие" – на русском языке.

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

"Эхо насильственной и топорной украинизации – суржик. Вот вам столичный поезд Интерсити. На каком языке объявление? Если даже госструктуры не могут выполнять разнарядки власти, то чего они ждут от рядовых граждан?" – отметил автор фото.

При этом в комментариях под его постом пользователи предположили, что это результат неправильно прописанной компьютерной программы.

Объявление в поезде Интерсити

Объявление в поезде Интерсити

Facebook/Денис Гороховский

"Маловероятно, потому что "До" они переписать же смогли. Это раз. А во-вторых, если есть закон, то аргумент "тут нельзя иначе" не работает. Надо же или по закону, или никак", – ответил на это Гороховский.

Другие же его подписчики просто начали шутить по этому поводу.

"На станции трамвая Вацлава Гавела на указателе "Выход" заклеили и написали Exit", "Теперь суржик будет русско-украинско-английский", "Ну так не зря же у нас уже СМИ посольства начали амбасадами называть, чтоб канадским рагулям понятнее было", "Лично я тут вижу руку Кремля", "Клас" специально с 1-й буквой С написали?", "То во 2-м классе, для первого все нормально", – комментируют они.

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

Facebook/Денис Гороховский

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

Украинцев насмешило объявление в поезде Интерсити

Facebook/Денис Гороховский

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий выдал бредовое заявление, якобы в Украине, которую постепенно "разрушает национализм-фашизм", людей "убивали за русский язык".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця украинский язык русский язык соцсети поезд
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
Учитывая, что "Укрзалізниця" работает на украинском со времен УРСР действительно странно... Как и реакция тех, кто это только заметил!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Все правильно! Ну не дается гражданам украины этот искусственно созданный язык. Западенцам катит - нехай на нем и общаются между собой. Остальным оставьте русский!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Деграданты чубатые
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги