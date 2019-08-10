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"Эхо Москвы" захотело офис в Киеве: Украина назвала условия

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Российское радио "Эхо Москвы" сможет открыть офис в Украине только после возвращения Крыма и Донбасса, а также после освобождения всех украинских пленных.

Об этом заявила Первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, сообщает "Детектор медиа".

Так она прокомментировала визит в Киев главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и его заявления о готовности открыть филиал в Украине.

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания

Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания

24 Канал

"Представительство Венедиктова в Украине? Ну, где-то через полвека после вывода российской армии из Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной. Ну, как еще в Сирии простят и в Солсбери... Когда Сенцова отдадут и всех, кого посадили. Поэтому – это уже, боюсь, в другой его жизни", – сказала Герасимьюк.

Ольга Герасимьюк

Ольга Герасимьюк

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.

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Персоны
Алексей Венедиктов Ольга Герасимьюк
Место
Украина
Теги
Россия Эхо Москвы Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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