Эхо Кемерово: в Харькове несколько ТРЦ провалили проверку

В Харькове по итогам проверок объектов массового скопления людей могут закрыть нескольких торгово-развлекательных заведений.

Об этом сообщил начальник Харьковского горотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, в Харькове 672 объекта массового скопления людей и на 88 из них проверки уже завершились. По их результатам было выявлено 1273 нарушения.

"Руководителям вручены акты и предписания на устранение нарушений, 73 руководителя привлечены к административной ответственности. Готовятся иски в суд для приостановки работы пяти торгово-развлекательных объектов, в том числе ТРЦ "Дафи". После проверки на каждом объекте были проведены учения. Кроме того, инспекторов не допустили в торговый центр "Протонъ" на пл. Защитников Украины, 7/8. Соответствующий акт был направлен в полицию", - сообщил Юрченко, добавив, что в школах и больницах активно устраняют нарушения.

Однако первый заммэра Харькова Игорь Терехов считает результаты проверок очень неутешительными.

"Это реальная катастрофа... Хотелось, чтобы были приняты жесткие меры, чтобы был наведен порядок, невзирая на личности хозяев. На некоторых объектах есть вопиющие нарушения, которые несут угрозу жизни людей... Они все еще работают. Когда проводили учения, то порой это была клоунада. Приехала пожарная машина, а на ней лестница не сработала, не знали, где пожарный гидрант найти. А если бы это было в реальности? Надо больше тренироваться, на каждом объекте", - отметил Терехов.

Как сообщал "Обозреватель", с 30 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную проверку заведениймассового скопления людей на предмет выполнения требований пожарной безопасности.

Такие действия связаны с трагедией в торговом центре в Кемерово.