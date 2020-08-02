Ехали на море: появились детали ДТП с 4 жертвами под Запорожьем

В ДТП погибли двое парней и две девушки.

В ДТП на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области 1 сентября погибли 23-летний водитель BМW и три его пассажира – девушки 23 и 19 лет, а также 25-летний парень.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас", трое погибших – из Днепра, еще одна девушка – из Новомосковска.

"Со слов их товарищей, ребята ехали на море", – говорится в сообщении.

На запорожской трассе произошло ДТП с 4 погибшими Telegram "Днепр Сейчас"

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября водитель BМW, двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой MАN продуктовой сети АТБ.

В результате легковушку разорвало на части, четверо погибли. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.