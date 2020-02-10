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10 февраля • обновлено в 18:47
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Ехали на бронированном Mercedes с оружием: появились подробности задержания вероятных виновников перестрелки в Мукачево

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В Закарпатской области 8 февраля задержали предполагаемых виновников перестрелки в Мукачево, которая случилась накануне, 7 февраля.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, злоумышленников поймали в селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области.

Подозрительные лица ехали в бронированном Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Требование остановиться они проигнорировали, вместо этого осуществили попытку наехать на правоохранителей.

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Полицейские сообщили, что проверили семь человек: двух жителей Мукачево, двух – Луцка, одного киевлянина, жителя села Калиновка (Винницкая область) и села Жидичин (Волынская область).

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

При осмотре в автомобилях изъяли охотничий карабин, спецсредство Форт-12Р, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями, стартовый пистолет иностранного производства и 63 патрона к различному оружию.

Как отметили источники, водителей Mercedes и Toyota задержали, других фигурантов отпустили.

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Пойманы вероятные виновники перестрелки в Мукачево

Мотивы и обстоятельства преступления будут проверяться в рамках уголовного производства по предварительной правовой квалификацией по ст.348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, что перестрелка в Мукачево произошло днем 7 февраля. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьом. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородской клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Стрельба в Мукачево 2020
Место
Украина
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