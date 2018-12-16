Ехала с похорон с сыном: депутат Рады попала в пьяное ДТП

Народный депутат от фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко вместе с сыном попала в жуткую ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook отметив, что значительных травм они с ребенком не получили.

"Сегодня похоронила бабушку, возвращалась в Киев, в машине с сыном. Из встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению ... Сработали все подушки безопасности, серьезных травм не получила, но степень телесных повреждений определят позже", - написала Сисоенко.

Народный депутат также сообщила, что водитель авто, из-за которого случилось ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, и даже не мог разговаривать.

"Благодарю Бога, что все живы, за вождение авто в нетрезвом состоянии нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав", - заявила нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, из них трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.