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2 января • обновлено в 22:37
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"Ехайте в Абхазию!" Москвичи сбежали в украденный Крым и поселились на дереве. Видео

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Москвичи Саша Зурбаганский и Селена Рэй переехали из Москвы в аннексированный Крым и поселились там на дереве.

Как сообщает "Крым.Реалии", они якобы устали от шумной городской жизни. Причем, оба супруги имели неплохую работу. Зурбаганский — в прошлом директор строительной фирмы, специалист в области электронных денег. Рэй — юрист и банковский советник.

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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Сейчас они расположились прямо на дереве, на котором построили себе дом. Правда, там чета установила солнечные панели, от которых можно заряжать ноутбуки и телефоны.

При этом москвичи активно изучают украинский язык и уже умеют признаваться на нем в любви друг другу.

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Не все пользователи поняли такое "переселение народов". Многих насторожило их поведение. Некоторые даже задались вопросом, пересекли ли они законно границу с оккупированным полуостровом.

"Такие счастливые оккупанты!", "Саша, Селена, Ехайте в Абхазию!", "Это перебор!" - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Симферопольского района в аннексированном Крыму Константин Захаров пожаловался на жизнь на полуострове.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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