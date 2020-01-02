"Ехайте в Абхазию!" Москвичи сбежали в украденный Крым и поселились на дереве. Видео

Москвичи Саша Зурбаганский и Селена Рэй переехали из Москвы в аннексированный Крым и поселились там на дереве.

Как сообщает "Крым.Реалии", они якобы устали от шумной городской жизни. Причем, оба супруги имели неплохую работу. Зурбаганский — в прошлом директор строительной фирмы, специалист в области электронных денег. Рэй — юрист и банковский советник.

Скриншот с видео

Сейчас они расположились прямо на дереве, на котором построили себе дом. Правда, там чета установила солнечные панели, от которых можно заряжать ноутбуки и телефоны.

При этом москвичи активно изучают украинский язык и уже умеют признаваться на нем в любви друг другу.

Не все пользователи поняли такое "переселение народов". Многих насторожило их поведение. Некоторые даже задались вопросом, пересекли ли они законно границу с оккупированным полуостровом.

"Такие счастливые оккупанты!", "Саша, Селена, Ехайте в Абхазию!", "Это перебор!" - пишут они в комментариях.

"Селена, я тебе кохаю! О! Саша, я тебе кохаю!"



У нас есть для вас романтическая история! Пара москвичей убежала из шумного города. Теперь они живут в Крыму. В домике на дереве 😊 pic.twitter.com/FFy4M3A8D0 — Крым.Реалии (@krymrealii) 2 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Симферопольского района в аннексированном Крыму Константин Захаров пожаловался на жизнь на полуострове.

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