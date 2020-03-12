Египет, Турция и другие: названы опасные страны, которые не следует посещать украинцам

Граждан Украины призвали по возможности воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Особенно это касается самых популярных направлений среди украинцев – Египта и Таиланда. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве 12 марта.

"У меня сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не уехали в туристическую поездку. МИД просит вас воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом", – сказал министр.

При этом он уточнил, что МИД призывает украинцев максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но, пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", – подытожил Кулеба.

Со своей стороны заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут "закрыть" города в случае распространения коронавируса на ее территории. Кроме этого, возможны дополнительные ограничительные меры.

"Но только в том случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, мероприятия будут полностью пересмотрены, вплоть до того, что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе о запрете временного передвижения за пределы соответствующей территории", – сказал Ляшко.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с карантином, который в Украине начался с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса, правозащитники призывают граждан не паниковать и не создавать искусственного ажиотажа вокруг этой ситуации.

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