"Эффективный менеджер, найдись": Гончарук объявил конкурсы на высшие государственные должности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о проведении конкурсов на высшие государственные должности в составе Кабинета Министров Украины.
Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, что имеет "крутую команду из десятков молодых, умных и патриотичных людей", но их все равно еще "катастрофически мало".
"Поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", – написал Гончарук под изображением с надписью "Эффективный менеджер, найдись".
Кабинет Министров Украины
Укринформ
Так, по его словам, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие следующих вакансий:
Председателя государственной архитектурно-строительной инспекции;
Первого заместителя председателя государственной архитектурно-строительной инспекции;
Председателя государственного агентства резерва;
Заместителя председателя государственного агентства резерва;
Председателя государственной архивной службы;
Председателя государственной службы по безопасности на транспорте;
Председателя государственной службы геологии и недр;
Председателя государственного агентства автомобильных дорог;
Заместителя председателя государственной фискальной службы;
Заместителя председателя государственного агентства лесных ресурсов;
Председателя национального агентства по вопросам государственной службы;
Государственного секретаря министерства развития общин и территорий;
Государственного секретаря министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее насмешки в сети вызвало слишком научное решение проблемы легализации трудовой деятельности в Украине, которое в Кабмине предложил Алексей Гончарук.
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