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2 октября • обновлено в 19:57
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"Эффективный менеджер, найдись": Гончарук объявил конкурсы на высшие государственные должности

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о проведении конкурсов на высшие государственные должности в составе Кабинета Министров Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, что имеет "крутую команду из десятков молодых, умных и патриотичных людей", но их все равно еще "катастрофически мало".

"Поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", – написал Гончарук под изображением с надписью "Эффективный менеджер, найдись".

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Так, по его словам, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие следующих вакансий:

  1. Председателя государственной архитектурно-строительной инспекции;

  2. Первого заместителя председателя государственной архитектурно-строительной инспекции;

  3. Председателя государственного агентства резерва;

  4. Заместителя председателя государственного агентства резерва;

  5. Председателя государственной архивной службы;

  6. Председателя государственной службы по безопасности на транспорте;

  7. Председателя государственной службы геологии и недр;

  8. Председателя государственного агентства автомобильных дорог;

  9. Заместителя председателя государственной фискальной службы;

  10. Заместителя председателя государственного агентства лесных ресурсов;

  11. Председателя национального агентства по вопросам государственной службы;

  12. Государственного секретаря министерства развития общин и территорий;

  13. Государственного секретаря министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее насмешки в сети вызвало слишком научное решение проблемы легализации трудовой деятельности в Украине, которое в Кабмине предложил Алексей Гончарук.

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Персона
Алексей Гончарук
Тег
Кабинет министров Украины
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