"Эффективный менеджер, найдись": Гончарук объявил конкурсы на высшие государственные должности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о проведении конкурсов на высшие государственные должности в составе Кабинета Министров Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, что имеет "крутую команду из десятков молодых, умных и патриотичных людей", но их все равно еще "катастрофически мало".

"Поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", – написал Гончарук под изображением с надписью "Эффективный менеджер, найдись".

Кабинет Министров Украины Укринформ

Так, по его словам, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие следующих вакансий:

Председателя государственной архитектурно-строительной инспекции; Первого заместителя председателя государственной архитектурно-строительной инспекции; Председателя государственного агентства резерва; Заместителя председателя государственного агентства резерва; Председателя государственной архивной службы; Председателя государственной службы по безопасности на транспорте; Председателя государственной службы геологии и недр; Председателя государственного агентства автомобильных дорог; Заместителя председателя государственной фискальной службы; Заместителя председателя государственного агентства лесных ресурсов; Председателя национального агентства по вопросам государственной службы; Государственного секретаря министерства развития общин и территорий; Государственного секретаря министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее насмешки в сети вызвало слишком научное решение проблемы легализации трудовой деятельности в Украине, которое в Кабмине предложил Алексей Гончарук.

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