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Дмитрий Попов
Дмитрий Попов
Психолог, кандидат психологических наукВсе статьи автора

Эффективные способы предотвращения детских суицидов

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Сводки новостей о самоубийствах подростков в Украине, к сожалению, имеют тенденцию к стойкому повторению. Случай смертельного прыжка двух девочек с крыши многоэтажки в Мариуполе – печальное тому подтверждение. Статистика тоже обескураживает. Безусловно, причины, уровень достатка и социальная ситуация у всех погибших очень разные, но есть определенные закономерности, которые позволят родителям и родственникам предотвратить трагедию и горе.

Сначала о классификации суицидов по основному признаку – мотивации. Почему ребенок идет на самоубийство:

1. Демонстративные. Подросток просто хочет, чтобы на него обратили внимание. Помогли решить сложные для него проблемы. Он кричит: "Мне плохо. Помогите!". Чаще всего действия ребенка не несут истинной смертельной угрозы. Это - несильные порезы вен, отравление медикаментами, демонстрация самоубийства без намерения его довести до конца. В данном случае смертность не более 5%, и связана со случайностью. Часто подросток пытается закамуфлировать под суицид свои манипуляции другими людьми.

2. Импульсивные. Ребенок – существо крайне эмоциональное, без достаточного житейского опыта. Все это усилено гормональными изменениями в организме в периоде полового созревания. Нестабильность эмоционального фона и поведения может спровоцировать суицидальную попытку в состоянии аффекта. Все может произойти очень быстро и неожиданно. Смертность высокая – 50% и выше. И способы уходы из жизни разнообразны, существует зависимость от того, чем подросток располагает на момент принятия решения.

3. Истинный суицид. Подросток долго и обстоятельно продумывает свой уход из жизни, готовится к нему материально и морально, составляет посмертные записки. В данном случае смертность приближается к максимальной отметке. Способов реализации намерений в основном два – повешенье и прыжок с высоты.

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Что мы можем сделать, чтобы повлиять на решение и поступки ребенка? При демонстрации суицида – мы имеем определенный запас времени. Ребенок в 90% случаев не хочет умирать. У меня был клинический случай, когда парень 15-ти лет долго искал в медицинской литературе информацию о том, какую вену нужно вскрыть, чтобы крови было много, а риск здоровью – минимальный.

Импульсивные попытки предотвратить крайне сложно. От принятия решения до смертельного действия проходят минуты, а иногда и секунды.

Истинное суицидальное поведение можно и нужно профилактировать. Подросток принимает решение задолго до реализации и, обязательно, оставляет следы и маркеры своего будущего последнего поступка.

Что нужно делать родителям?

1. Знать специфику эмоционального фона и устойчивые паттерны поведения своего ребенка. Для этого просто нужно иметь желание отвлечься от своих важных взрослых дел, работы, своих проблем. Гулять с детьми, наблюдать за ними со стороны. А иногда просто встать с дивана, выключить телевизор или компьютер и пойти в детскую комнату. Если уж у вас вообще нет времени для этих "пустяков", поручите это психологам и педагогам.

2. Жить жизнью своих детей. Разговаривать с ними ежедневно, искренне беспокоится о том, что происходит. Предлагать свою помощь, но делать это недирективно и ненавязчиво. То есть уважать мнение и жизненное пространство подростка, но не переставать при этом искренне заботиться о нем. И речь не только о еде, одежде, планшете, айфоне. Часто моральная поддержка значит многократно больше.

3. Обращайте внимание на плоды деятельности своих детей: рисунки, посты в социальных сетях (важно по-настоящему зафрендиться, а не подглядывать и не надзирать). Изучать: что ребенок слушает, смотрит, читает. И это тоже надо делать без уловок конспирации и шпионажа. Дети интуитивно хорошо отличают искреннее от лживого, примите это к сведению. Особое внимание уделяйте внешнему виду и мимике ребенка в разговоре. Важно увидеть депрессивные и печальные настроения ("безнадёгу") и разобраться в причинах их появления.

4. Создать у ребенка установку, что родители – это самые близкие люди, которые безусловно и бескорыстно могут прийти на помощь, отложив все свои дела. Здесь важно провести нужные границы, чтобы пресечь детские манипуляции. К несчастью, все дети эгоистичны, и постоянно проверяют этот мир, и нас – взрослых, на предмет быстрого и легкого удовлетворения всех своих желаний.

5. Помогайте ребенку самореализовываться в этом мире. Если подросток имеет устойчивое хобби или род занятий, который ему нравится и приносит удовольствие – это значительно снижает риск не только суицида, но психосоматических заболеваний. Это могут быть: танцы, музыка, спорт, техника, рыбалка, туризм, иностранные языки и много-много других полезных и интересных занятий. Главное – удовольствие и заинтересованность ребенка.

6. Создайте детям систему ценностей и необходимые границы поведения. Все мы живем в социуме – и с общественными правилами и нормами необходимо считаться. Главное в этом – личный пример родителей. Если Вы не уважаете других людей и постоянно нарушаете законы и правила (а некоторые еще и гордятся этим) – недалек час, когда вас скопируют, попадут в конфликтную ситуацию и получат серьезные проблемы.

7. Если подросток уже не идет с Вами на контакт, и Вы живете в разных мирах, но тревога у вас есть – обращайтесь к психологам и педагогам. Такое часто бывает тогда, когда родители бросают все на самотек и чадо растет "как бурьян". Или меры воспитательного воздействия могут быть похожи, и даже жестче, чем у старшины роты в армии. Специалисты смогут найти подходы к ребенку и решить вашу проблему. Но Вам все равно придется принять в этом самое непосредственное участие. Ваш ребенок – ваша ответственность, ваши усилия, ваше время.

Всегда помните, что оценить глубину эмоционального переживания смогут прежде всего родные и близкие люди. Просто надо быть внимательными и участливыми по отношению к своим детям. И тогда, предупредить беду будет возможно!

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Дмитрий ПоповДмитрий Попов
Тема
Детская безопасность
Место
Украина
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