Эффективное изучение английского: в British Study Centres Ukraine раскрыли секреты

Для того, чтобы в совершенстве овладеть английским языком, изучающим его необходимо быть готовым посвятить занятиям порядка 560 часов, поскольку утверждения о том, что достигнуть идеального разговорного уровня можно за 10 уроков, являются не более, чем рекламным мифом.

Те же языковые школы, которые ориентируются на максимальную результативность своих студентов, уделяют для одного уровня более чем в пять раз больше.

По такой системе работает и British Study Centres Ukraine (BSC Ukraine), которая предлагает только качественные курсы английского языка с получением настоящих и полных навыков. Они рассчитаны как на новичков, которые начинают обучение с нуля, так и на тех, кто просто хочет усовершенствовать и подтянуть свои знания.

British Study Centres — это международный образовательный бренд, которому исполнилось почти 90 лет. В 1930 году его основал Джозеф Кливер, а со временем дело переняли его наследники. Сейчас семья Кливер продолжает управлять торговой маркой, тщательно контролируя качество образовательных процессов.

К концу ХХ века компанию признали лучшим образовательным центром Великобритании. Ее филиалы работают в крупнейших городах страны, включая известную "столицу образования" — Оксфорд.

С 2017 года доступ к качественному образованию по британским стандартам получили и жители Украины, благодаря открытию представительства British Study Centres.

Следует отметить, что это практически единственная языковая школа в Украине, предлагающая полноценное изучение языка в соответствии с международными нормами. В зависимости от имеющейся базы, студентам школы доступно семь уровней: от начального А1 до продвинутого С1 в соответствии с общепринятой европейской системой CEFR. К слову, защитив экзамен и подтвердив продвинутые знания (С1), вы сможете без ограничений претендовать на любую работу в англоязычной стране.

Каждый уровень подразумевает 48 занятий, или же 80 астрономических часов, включая обучение в центре, домашнюю и самостоятельную работу.

Главным преимуществом BSC Ukraine является тот факт, что школа предлагает курсы английского языка с полноценным подходом к изучению. Так, опытные преподаватели изложат вам основы теории, а с помощью разговорных клубов и мастер-классов вы обретете практические навыки. Кроме того, важным плюсом можно назвать и то, что учитывается специфика изучения иностранного языка: для учебы, бизнеса или работы.

Также BSC Ukraine позаботилась об удобстве и комфорте для своих клиентов, а также о соответствии своего образования британским стандартам:

1) она имеет собственное трехэтажное охраняемое здание с парковкой в центре Киева, что подчеркивает статус международной школы;

2) качество образовательного процесса постоянно контролирует и курирует центральный лондонский офис British Study Centres;

3) студентам доступно бесплатное тестирование для оценки текущего языкового уровня перед началом занятий;

4) занятия ведут только опытные украинские преподаватели с высоким уровнем квалификации, которую они постоянно повышают;

5) в школе есть множество удобных современных аудиторий, лаунж-зона, кафе, а также собственная библиотека с интересными изданиями и актуальной англоязычной прессой;

6) студенты могут посещать по субботам бесплатные практические занятия, которые проводятся в форме разговорных клубов по интересам.

7) преподаватели BSC Ukraine контролируют качество ваших знаний, ежемесячно отслеживая прогресс каждого студента.

Важно подчеркнуть и то, что программы школы рассчитаны на все возрастные категории учащихся, начиная от шести лет. Более того, BSC Ukraine дает возможность получить образование за границей, поскольку официально сотрудничает с агентством V LAD Education, которое специализируется на организации обучения за рубежом. За семь лет работы компания организовала его для более тысячи студентов в лучших западных школах и колледжах Великобритании.

Детям и подросткам специалисты VLAD Education предлагают обучение с отдыхом в летних лагерях, поскольку это является возможностью прохождения интенсивной разговорной практики в неформальной атмосфере.