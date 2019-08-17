Каждый Спас — это удивительное событие, которое наполняет нас невероятными солнечными энергиями. Второй Спас, который называется Яблочным, мы празднуем 19 августа. Также в этот день мы чтим большой праздник — Преображение Господне.

Издавна люди понимали, что без помощи Высших сил в нашей земной жизни не обойтись. Поэтому существует ряд примет и обычаев, соблюдая которые мы можем внести в свою жизнь счастье и благополучие.

Какие же приметы и обычаи необходимо соблюдать во время праздника? Во-первых, август славится урожаем, поэтому, если вы хотите достатка в доме, прибавления ваших финансов, повышения на работе или просто получить желаемую должность, на Яблочный спас обязательно раздайте милостыню. Но делать это необходимо от души, при подаче денег постарайтесь не давать их из рук в руки, а просто аккуратно положите перед человеком, нуждающимся в вашей помощи. Если у вас немного денег, и вы не можете никому подать - не расстраивайтесь, а просто сделайте доброе дело, помогите пожилой соседке сходить за продуктами, наведите порядок в подъезде, можно оказать физическую помощь в приюте животных и т.д. И если вы это сделаете от души, то в скором времени у вас все начнет налаживаться.

Яблочный Спас, иллюстрация Google Images

Также сегодня не следует делать резких движений, особенно не махайте руками, не прогоняйте мух от себя. Да-да, есть такая примета: на кого муха на Яблочный спас сядет, тому год с деньгами дружить.

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В этот день не стоит ругаться и выяснять отношения.

Блюда на столе должны быть из яблок и меда, благо рецептов на это хоть отбавляй. В одежде используйте светло желтые, красные, белые и зеленые цвета. Женщины могут сделать маникюр с перечисленными цветами. Также зажигайте свечи указанных цветов.

Не забудьте позвонить родителям, крестным и крестникам и поздравить их с этим светлым и вкусным праздником, а лучше соберитесь за большим праздничным столом всей семьей, с друзьями и пожелайте друг другу счастья.

Яблоки в саду, иллюстрация Google Images

А от себя я хочу поздравить всех со Спасом и подарить ритуал на исполнение желания. Для этого нужно взять два красных яблока. Одно разрезать пополам и посмотреть на срез. Если хотя бы одна косточка оказалась повреждена, значит, на пути к исполнению желания есть препятствия. Чем больше косточек повреждено, тем больше препятствий. Если все косточки целы, то желание сбудется, причем, очень скоро. Второе яблоко подержите в руках, загадайте желание и положите его под подушку, а утром съешьте – вероятность исполнения вашего желание от этого незамысловатого ритуала повысится в разы.

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