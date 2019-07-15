В сети забили тревогу из-за пророчеств болгарской предсказательницы Ванги и физика Альберта Эйнштейна о массовой гибели пчел, которые якобы начали сбываться.

Хватит приписывать бедной Ванге то, что она вообще не говорила, а если и говорила, то имела в виду совершенно другое.

Давайте апокалипсис отменять, и вот почему.

Да, действительно, мор пчел есть, он запредельный, он большой, но он не критический. И обусловлено это изменением климатических условий на планете, которое приводит к перестройке живущих организмов и смещение погодных условий.

Так, мы можем наблюдать затяжные сезоны времен года. Сейчас в Киеве на улице +16, а на календаре – 15 июля. В той же Одессе не слишком жарко для середины лета. Когда такое было?

У нас происходит климатический сдвиг, обусловленный и смещением полюсов, и жизнедеятельностью нашего доблестного населения. Происходит большой перерасход земельных ресурсов, идет загрязнение планеты. Тают ледники, идет истощение озонового слоя. Нам не нужны злые НЛО и рептилоиды – мы сами себя благополучно угробим.

Глобальный апокалипсис, иллюстрация life.ru

Есть примеры, когда перелетные птицы теряют ориентацию в пространстве и летят не туда. Зафиксировано много случаев, когда птицы падают. Я сама была свидетельницей гибели птиц в городе – прямо на улице лежало 9 мертвых голубей, они просто не смогли найти себе воду и погибли от жуткой жары.

Что касается пчел. В той же Киевской области, в Одесской области все засеяно рапсом, а рапс – не еда для пчел. То есть пчелы, по сути, голодают, им негде поесть. И они начинают вымирать.

На нашу флору и фауну влияют многие факторы. И заявлять о том, что мор пчел – это конец планеты, не стоит.

Пчела летит к цветку, иллюстрация https://ru.best-wallpaper.net

Ванга имела в виду следующее: если человек не перестанет так относиться к природе, к окружающему миру, к Земле, которая на самом деле живой организм, то рано или поздно она начнет нас сбрасывать.

Когда у человека интоксикация, организм избавляется от токсинов – у него либо рвота, либо понос, простите за сравнение. То же самое и в планетарном масштабе. Если мы будем продолжать себя так вести, то мы очень быстро этот час "Х" к себе притянем.

Но сейчас говорить о том, что Земля погибнет через 20 лет или через 30 лет – совершенно голословно. Потому что ресурс у Земли еще есть, и он немалый. Но если мы не перестроимся, мы его начнем быстро сокращать. Это как тело. Если вы занимаетесь какими-то духовными практиками, правильно питаетесь, вовремя ложитесь спать, ваш организм проживет дольше. Если вы начнете гулять, пить, курить, вести странный образ жизни, превышать скорость, создавать аварийные ситуации на дороге, рано или поздно вы либо погибнете в ДТП, либо умрете преждевременной смертью.

Сейчас еще есть время остановиться и спасти планету, как бы пафосно это ни звучало. Не надо ждать, что на Землю прилетит десант с созвездия Орион и начнет у нас тут всё пылесосить. Мы не можем позвонить в космическую клининговую компанию и сказать: "пришлите нам инопланетян, пусть почистят". Нет, дорогие, вы все это сделали, и вам все это убирать.

Мы понимаем, что в ближайшее время апокалипсиса не будет. Но в ближайшее время у нас будут выборы. Как нам отвлечь внимание населения от этих выборов? А давайте объявим очередной апокалипсис, и глядишь, за это время, пока все будут выяснять, когда же мы вымираем, мы все свои вопросы красиво решим.

Поэтому, чем чаще выборы, тем чаще возникает тема конца света. Но у каждого конец света свой, и наступает он у каждого по-разному. У кого-то он уже наступил, у кого-то еще впереди. Но масштабный конец света, когда Земля скажет: "Всё, до свидания, я работаю до 21:00 и потом закрываюсь" – пока что мы не ожидаем. Нам еще дают время, потому что надеются, что, возможно, земная раса еще одумается.

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