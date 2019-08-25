Ореховый Спас празднуют 29 августа.
В церковном календаре этот день отмечен почитанием Нерукотворного образа Христа Спасителя. Это день благодарения Господу за урожай хлеба и орехов.
Почему Третий Спас получил название Ореховый? Это связано с тем, что по народному календарю именно с этого дня заготавливали орехи нового урожая. Именно к концу августа созревают лесные орехи (лещина), а в южных регионах поспевают грецкие орехи.
Ореховый Спас
Телеканал Украина
Почему Третий Спас имеет название Хлебный? Не зря существует поговорка: "Третий Спас – хлеба припас". После почитания Успения Пресвятой Богородицы повсеместно заканчивалась жатва, поэтому Ореховый Спас называют еще и Хлебным Спасом, ведь помимо угощений из орехов и меда в этот день пекли пироги из муки нового урожая. Главное блюдо на Ореховый или Хлебный Спас - праздничный каравай из нового хлеба (муки) и орехов.
Смотрите рецепт приготовления орехового пирога, опубликованный на канале Готовим с любовью в YouTube
Почему Третий Спас называют Холщевым? Это связано с тем, что к Ореховому Спасу крестьяне заканчивали ткать и белить полотна, теперь их можно было освятить в церкви и использовать для изготовления одежды или продать. С этим связана и другая традиция - Холщевый Спас знаменит своими ярмарками, на которых и торговали, и веселились.
Ореховый Спас празднуется широко и весело. Успенский пост к этому дню оканчивался. Хозяйки накрывали щедрый стол, готовили караваи, пироги, мясную закуску, рыбные деликатесы. По древнему поверью, того, кто успевал попробовать по кусочку от каждого блюда, ждал удачный год и толстый кошелек. Кстати, в этот день хорошо открывать денежную удачу и покупать кошельки.
Щедрый стол, иллюстрация
Google Images
Еще одна примета для здоровья и достатка - в этот день необходимо было купить хоть что-нибудь. Если этого не сделать, то следующий год сулил безденежье и проблемы с работой.
Славяне верили в еще одну интересную примету, связанную с деньгами. Если на Третий Спас найти два сросшихся ореха, их необходимо положить в кошелек левой рукой. Это принесет удачу в финансах на год вперед. Ритуалы на привлечение денег и новых дорогих вещей проводили и с ореховым деревом.
Орехи, которые собрали и освятили в церкви на Ореховый Спас, обладают целебной силой. Из веток орешника в этот день можно изготовить банный веник – он обеспечит силу и здоровье.
Лещина
Udec
На Третий Спас можно гадать по орехам. Незамужние девушки могут съесть первый сорванный орех. Его вкус скажет, каким будет следующий год в плане романтических отношений. Если орех сладкий, это сулит большую любовь, если недоспелый – важное известие, если горький – любимый будет изменять, если гнилой – впереди большие неприятности.
Я поздравляю всех со спасом и желаю счастья и благополучия!
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