С 27 июля по 12 августа открыты Ворота Льва. Так начинается новый энергетический год. В эти дни из космоса на Землю движется мощный поток света. Его пик выпадает на 8 августа.
Мы все подвержены этим энергиям, так или иначе, мы уже находимся в этом световом потоке. Но поскольку каждый из нас находится в своей информационной базе, подвержен разным вибрациям, каждый из нас воспринимает этот поток по-своему. Кто-то спит сутки напролет, кто-то ест сутки напролет, у кого-то проявляется агрессия, у кого-то – необъяснимая слабость. Кто-то силен духовно, кто-то не очень, кто-то опустился на несколько ступеней вниз, кто-то, наоборот, поднялся в своем духовном, информационном и энергетическом развитии.
Восход Солнца в горах, иллюстрация
GoodFon
Например, мы все вышли на пляж загорать. Но кто-то позаботился о себе, намазался солнцезащитным кремом и сгорел меньше, а кто-то понадеялся на авось и сгорел больше. Точно тот же принцип действует и в отношении энергетического потока.
Тот, кто готов к этим энергиям, воспринимает их спокойно и переходит на новый уровень развития. Тот, кто не занимается каким-то духовными практиками или духовным очищением, у кого нет энергетических наработок, кто совершает плохие дела, например, постоянно кого-то оскорбляет, обижает, думает только о себе и так далее – тот сидит на низких вибрациях, и высокие вибрации он принять физически не может.
В связи с тем, что каждый находится на своем энергетическом уровне, согласно этому уровню он и получит такое количество энергии.
Если вы чувствуете слабость, если в голове каша, если в жизни происходят какие-то нестыковки, сложности это может означать, что идет процесс набора энергии.
Рассвет в саду, иллюстрация
http://oboinastol.net
Рекомендации
До 8 августа – легкая диета, желательно растительного характера, а также медитации – это очень важно.
Непосредственно 8 августа желательно проснуться с рассветом, выйти на улицу или на балкон, выходящий на восток, зажечь свечу. Желательно быть в светлой одежде, не стесняющей движения, а в идеале – вообще без нее. Поднять руки вверх ладонями по направлению к солнцу, сделать вдохи-выдохи и провести дыхательную медитацию. Если вы не можете проводить медитацию – не проблема, просто постойте на месте и попытайтесь почувствовать эту энергию.
В этот день рекомендуется надевать светлую одежду из натуральных тканей. Можно надеть светлые камни, например, янтарь, цитрин и так далее. Лучше, чтобы украшения были из желтого металла.
День следует провести в спокойном радостном состоянии. Встретить солнце, почувствовать потоки энергии. Можно покататься на каруселях, на качелях, потому что идет поток раскачки. Или просто потанцевать и сделать легкую пробежку. Так мы наполнимся энергией, и это будет очень хорошо.
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