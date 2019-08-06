Прописка и выборы – в смартфоне: у Зеленского задумали радикальные шаги

Украинцев ждут кардинальные изменения в сфере административных услуг.

Власти планируют перевести все в электронный формат, чтобы каждый смог получить справку или любую информацию о себе в считанные минуты.

Когда заработают изменения и что важно знать – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине хотят более 3-х сотен реестров перевести на электронную площадку. Такую идею продвигает Офис президента;

Планируют сделать так, чтобы украинцы смогли с помощью единого электронного кабинета оплачивать штрафы, пошлины, получать справки и так далее;

Также в планах провести перепись населения и сделать площадку для электронных выборов на примере Эстонии;

Эксперты считают, что идеи достаточно хороши. Это правильный шаг к направлению диджитализации;

Работы по переходу на цифровую модель могут оплатить иностранные доноры, а по времени перехода определяющим будет решение Кабинета министров.

Что хотят сделать?

30 июля Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам”. Как указано на сайте Офиса президента, главная задача документа – обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Сейчас далеко не все справки можно получить онлайн

Проще говоря – в Украине есть 350 различных реестров. Они касаются абсолютно всех сфер жизни украинцев. Чаще всего они никак не сопряжены друг с другом, для получения информации нужно платить деньги, а справки, полученные из реестров, дублируются.

Поэтому в команде президента обещают провести аудит реестров, систематизацию и полный переход в одну единую электронную систему. Автором этой идеи является советник главы государства Михаил Федоров.

“Сейчас мы проводим исследования по коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте”, – сообщил Михаил Федоров.

По задумке ОП, изменения коснутся механизмов оплаты госпошлин, административных сборов, штрафов за различные нарушения, записи к врачу, просмотра информации об имуществе и так далее. В идеале у каждого украинца будет защищенный электронный кабинет, где он сможет проверить информацию о себе или получить ее с помощью нескольких кликов.

Также Федоров планирует дополнить единый демографический реестр. Там на данном этапе есть информация лишь о 14 миллионах украинцев.

Еще одна идея ОП – начать подготовку к переходу Украины на электронные выборы. В частности, эта идея обсуждалась в начале июня во время визита Федорова в Эстонию.

"У нас уже сейчас есть проект The Vote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем, система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – сказал Федоров в одном из недавних интервью.

В связи с этим советник президента пообещал уже в ближайшие годы сделать все, чтобы украинцы смогли голосовать на выборах через интернет. "Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", – сказал советник Зеленского.

В целом все аспекты диджитализации и перевода страны в сферу электронных технологий будут проходить в рамках концепции "Государства в смартфоне".

Визит украинской делегации в Эстонию

Сколько это будет стоить и когда заработает?

Учитывая масштабность заявленных реформ, возникает сразу несколько логических вопросов.

Сколько это будет стоить украинскому бюджету?

Как долго пройдут эти реформы? Год, два, десять?

Реально ли это внедрить в сложной военной и социально-экономической ситуации?

Ответы на эти вопросы OBOZREVATEL получил в Офисе реформы административных услуг. По словам руководителя сектора политики и реинжиниринга Людмилы Рыбчинской, решение ОП одно из самых лучших в сфере диджитализации.

"Знаю, что оно было разработано на базе опроса украинцев по их ожиданиям от "Государства в смартфоне". На мой взгляд, это пример внедрения политики высокого уровня качества, когда чиновники принимают свои решения, основываясь на потребностях людей. Надеюсь, что указ будет ориентиром для правительства на следующие несколько месяцев, и мы все сможем почувствовать положительные изменения в ближайшее время", – пояснила Рыбчинская.

При этом, по словам эксперта, при желании исполнительной власти принять решения в этой сфере можно за несколько месяцев. Аудит за 3 месяца, по итогам его работы новое правительство может утверждать конкретные акты. Касаемо стоимости проекта, то тут, по словам Рыбчинской, вся финансовая составляющая перейдет на плечи иностранных доноров.

Что еще нужно знать об е-услугах и как в Европе?

Отдельное внимание в ОП уделяют и другим электронным нововведениям. Там обещают уже к 1 января 2020 года внедрить проект е-малятко. Он связан с теми услугами, которые прямо касаются новорожденных украинцев.

Речь идет о получении десятка необходимых для младенца услуг, которые можно оформить прямо в роддоме, подав одно электронное заявление: регистрация новорожденного ребенка, внесение информации о нем в реестр пациентов, назначение государственных выплат при рождении, предоставление документов многодетным родителям, определение принадлежности ребенка к гражданству Украины и так далее. Сейчас, как сообщают в ОП, таких документов порядка 37.

В ОП хотят избавиться от тонн бумаги

Еще одно нововведение – проект ID14. Это одновременная регистрация физического лица как налогоплательщика при оформлении паспорта гражданина Украины впервые. Эксперимент предусматривает сокращение количества документов от ребенка на 4, что составит минус 27 млн документов в год.

Также в Офисе президента до 2020 года планируют заняться электронной пропиской. "еПрописка" – возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Эксперимент предусматривает сокращение количества документов от ребенка на 4, что составит минус 3 млн документов в год.

К слову, подобные реестры уже во всю работают в европейских странах. В Германии есть программа “Цифровое правительство”, которая предусматривает переход от бумажных документов к электронным уже к 2020 году. На этом немцы планируют хорошенько сэкономить – как государственные органы, так и бизнес, которому не нужно будет регулярно предоставлять бумажные чеки и другие виды документов.

Смотрите видео по теме:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся