"Единственный черт": Соловьев доказал, что Путин – апостол сатанинской церкви

Российский пропагандист Владимир Соловьев в одной из своих передач доказал, что президент РФ – апостол сатанинской церкви.

Это следует из его же умозаключений, заявила украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней программе.

Так, Соловьев называет украинского президента "олигархом, который якобы пришел с Томосом".

"Он является первым апостолом сатанинской церкви", - заявляет пропагандист.

Янина Соколова

"А как же известный олигарх и президент Киевской Руси Владимир, который первым начал традицию привозить Томосы в Киев? Получается он – первый апостол сатанинской церкви! Порошенко – второй, а мы черти? Или все-таки, Вова, единственный черт здесь - ты!" - резюмировала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова подловила россиян на несостыковках о "фашистах" в Европе.

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