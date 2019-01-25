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"Единственный черт": Соловьев доказал, что Путин – апостол сатанинской церкви

2.1тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист Владимир Соловьев в одной из своих передач доказал, что президент РФ – апостол сатанинской церкви.

Это следует из его же умозаключений, заявила украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней программе.

Так, Соловьев называет украинского президента "олигархом, который якобы пришел с Томосом".

"Он является первым апостолом сатанинской церкви", - заявляет пропагандист.

Янина Соколова

Янина Соколова

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"А как же известный олигарх и президент Киевской Руси Владимир, который первым начал традицию привозить Томосы в Киев? Получается он – первый апостол сатанинской церкви! Порошенко – второй, а мы черти? Или все-таки, Вова, единственный черт здесь - ты!" - резюмировала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова подловила россиян на несостыковках о "фашистах" в Европе.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинЯнина СоколоваВладимир Соловьев
Место
Украина
Теги
РПЦПЦУТомос
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Хохлы молятся на сектанта Филарета с Термосом и при этом пытаются выеживаться! Смешно, ей Богу
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Смешно будет смотреть как такие гарны дивичны, после выборов будут переобуваться
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандер поклоняющихся пороенке ждет 9 кругов ада. Ну у бандер и тупые пробки на тв сбу))
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