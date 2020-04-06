Единственная область Украины без COVID-19: на Николаевщине раскрыли секрет феномена

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни единого случая заболевания коронавирусом. Такая тенденция сохраняется благодаря соблюдению мер профилактики и удачному географическому расположению региона.

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Такое мнение выразила начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской ОГА Елена Иваненко, пишет "Гордон".

"Тесты на коронавирус у нас в достаточном количестве – и экспресс, и ПЦР. Есть необходимое оборудование и расходные материалы. Анализы проводит Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины. На утро 6 апреля у нас один человек ожидал результат теста. На данный момент ответа еще нет", – рассказала чиновница.

"Всего в области подозрение на коронавирус было у 65 пациентов. Четверо из них отказались делать анализ и две недели находились под медико-санитарным наблюдением в изоляции. Все сроки прошли, теперь они пребывают дома. 61 анализ показал негативный результат. То есть на сегодняшнее утро подтвержденных случаев в Николаевской области нет", – добавила она.

По мнению Иваненко, благоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

"У нас еще просто не выявили случаев болезни. Во-первых, потому что осуществляется контроль. С 16 марта мы ставим на учет всех прибывших из-за границы. У нас таких 2003 человека. Они зарегистрированы, за ними ведется медико-санитарный контроль. Созданы специальные группы, которые следят, чтобы люди соблюдали сроки и правила самоизоляции", – говорит сотрудница Николаевской ОГА.

Николаев "24 канал"

"В связи с завершением срока самоизоляции снято с учета 819 человек. Под наблюдением остается 1184 человека в разных районах области. У нас также действуют рейдовые группы, которые проверяют учреждения водоснабжения, объекты торговли, общественного питания, транспорта и так далее. Если обнаруживаются нарушения, полиция их фиксирует. Во-вторых, у нас проводится дезинфекция транспорта, остановок, помещений", – подчеркнула она.

Иваненко отметила, что в регионе готовиться к возможной эпидемии начали еще в январе. Так, власти закупали средства защиты, а потом сразу же ввели карантинные меры.

"Еще есть интересная версия, что у нас удачное географическое расположение. Николаев находится между двумя реками, из-за чего в городе ветрено. А поскольку улицы прямые, получается хорошая природная вентиляция. В целом в этом году уровень распространения респираторных инфекций в регионе низкий. По данным главного санитарного врача области Владимира Клочко, сейчас уровень заболеваемости ОРВИ (в том числе гриппом) практически в два раза меньше эпидпорога", – резюмировала Иваненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также подтвердил, что Николаевская область пока является единственной в Украине, которую не поразил коронавирус. По его словам, это необъяснимый, но приятный феномен.

В свою очередь председатель Николаевской ОГА Александр Стадник заверил, что в регионе работают на опережение еще с января. По его словам, пока власти не планируют закрывать границы области и городов.

При этом там постоянно проводят информационную предупредительную кампанию среди населения.

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