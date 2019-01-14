Единогласно: на Волыни приход Московского патриархата поддержал ПЦУ

Прихожане Свято-Троицкого собора УПЦ МП города Берестечко на Волыни поддержали переход в Православную церковь Украины.

Об этом "ВолиньUA" сообщила мэр города Валентина Залевская. Отмечается, что верующие на общих сборах, проведенных 14 января, практически единогласно проголосовали "за" такое решение (только один из прихожан воздержался).

По словам Залевской, в собрании приняли участие более 260 местных жителей.

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В дальнейшем жители Берестечко намерены провести подворовой обход и собрать "живые" подписи на согласие жителей города о переходе к единой поместной автокефальной церкви.

Свято-Троицкий собор в г. Берестечко pershyj.com

Как писал OBOZREVATEL, недавно в ПЦУ перешла первая религиозная община УПЦ МП из Одесской области — прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

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