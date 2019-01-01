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Единогласно! На Черкасщине первая парафия МП перешла в ПЦУ

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К единой Православной церкви Украины присоединилась первая религиозная община УПЦ МП из Черкасской области – жители села Скибин Жашковского района.

О том, что все присутствующие на собрании поддержали выход из Московского патриархата, передает местный портал "Сиверщина". Изменения коснулись и языка церковной службы.

Отмечается, что большинство жителей Скибина, общее число которых – около 2000 человек, являются прихожанами храма Святой великомученицы Параскевы.

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Православная церковь Украины пополнилась еще одной парафией

Слово и Дело

Примечательно, что после единогласного решения о переходе в ПЦУ, проголосовали за то, чтобы церковная служба уже с 2019 года велась на украинском, а не церковно-славянском языке.

Как сообщил отец Валерий из Скибина, документы о переходе уже готовят еще три парафии из соседних сел. "Надеюсь, что своим примером мы подтолкнем и все другие общины Черкасщины к возвращению к единой Православной церкви Украины, что, в отличие от МП, находится в единстве со Вселенским православием", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во многих областях Украины религиозные общины заявили о переходе в ПЦУ. 31 декабря такое решение приняли две парафии на Хмельниччине.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Общины баранов какое отношение к церкви имеют?!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Каким боком община католиков относятся к УПЦ МП?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Черкащане - славные потомки казаков и Холодноярской республики, ваш пример показателен для Центральной Украины! Молодцы, что начали процесс, другие общины - присоединяйтесь и избавляйтесь от мацКВАкающего ярма секты РПЦ.
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