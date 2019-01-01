Единогласно! На Черкасщине первая парафия МП перешла в ПЦУ

К единой Православной церкви Украины присоединилась первая религиозная община УПЦ МП из Черкасской области – жители села Скибин Жашковского района.

О том, что все присутствующие на собрании поддержали выход из Московского патриархата, передает местный портал "Сиверщина". Изменения коснулись и языка церковной службы.

Отмечается, что большинство жителей Скибина, общее число которых – около 2000 человек, являются прихожанами храма Святой великомученицы Параскевы.

Новости ПЦУ пополнилась еще одним приходом УПЦ МП

Православная церковь Украины пополнилась еще одной парафией Слово и Дело

Примечательно, что после единогласного решения о переходе в ПЦУ, проголосовали за то, чтобы церковная служба уже с 2019 года велась на украинском, а не церковно-славянском языке.

Как сообщил отец Валерий из Скибина, документы о переходе уже готовят еще три парафии из соседних сел. "Надеюсь, что своим примером мы подтолкнем и все другие общины Черкасщины к возвращению к единой Православной церкви Украины, что, в отличие от МП, находится в единстве со Вселенским православием", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во многих областях Украины религиозные общины заявили о переходе в ПЦУ. 31 декабря такое решение приняли две парафии на Хмельниччине.