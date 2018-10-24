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''Москва будет сеять раздор'': названа угроза для Украинской церкви

1.1тЧитать материал на украинском

Решение Вселенского патриархата предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии – победа, которую Киеву еще нужно будет отстоять. Россия всеми силами будет мешать созданию единой поместной церкви в Украине.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По словам эксперта, сейчас Москва и Константинополь ведут "бешеное противостояние", и Украине важно не оказаться проигравшей в этом противостоянии.

"Константинопольский патриархат дал шанс создать Украинскую церковь. Сейчас вопрос единства - провести объединительный собор и эту церковь создать. Рисков еще очень много. Москва будет пытаться подорвать этот процесс, посеять еще больший раздор. Политики будут вмешиваться, что не добавляет никаких плюсов процессу", - считает Мусиенко.

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"Сейчас все зависит от Украины, потому что от одного патриархата отрываемся, а к другому присоединяемся. Мы пребываем сейчас фактически под юрисдикцией Константинополя. Для церковных иерархов вопрос номер один - вопрос единства", - добавил он.

Эксперт также выразил мнение, что РПЦ и Вселенский патриархат в своем конфликте пока не пойдут дальше обмена резкими заявлениями.

"Это перманентный процесс. Они время от времени разрывали евхаристическое единение, затем его опять возобновляли. Россия с Константинополем ругается за последние 300-400 лет чрезвычайно часто. Россия считает себя наследницей Византийской империи, и тут заложен корень проблемы", - объяснил Мусиенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

В ответ Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Объекты
церковный конфликтединая церковьКонстантинопольский патриархатРПЦУПЦ КПУПЦ МП
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И правильно делает Россия)))Это разумно Ожидаемо Мы теперь вас украинцев ненавидим Вы для нас теперь все враги
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