Единая церковь в Украине: выяснилось, чем займется Филарет

Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет продолжит помогать в развитии единой поместной православной церкви в Украине.

Об этом заявил избранный предстоятель Епифаний во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора.

"Мы должны выразить благодарность его святости святейшему патриарху Филарету, который который сделал такой решительный шаг для предоставления и признания Автокефалии украинской православной церкви", – сказал Епифаний.

Он добавил, что патриарх Филарет является духовным наставником и будет в дальнейшем пожизненно помогать развивать единую поместную украинскую православную церковь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине. Он кончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, имеет впечатляющий послужной список как священник.

После объединительного Собора епископ выступил с первым напутственным словом к украинцам. Он выразил уверенность, что поместная церковь будет служить украинскому народу и вести его путем спасения.