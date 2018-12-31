Единая церковь в Украине: в ПЦУ вошли еще две общины

В Хмельницкой области в селе Бокиевка Волочисского района две религиозные общины (бывшие УПЦ КП "Рождества Божьей Матери" и УПЦ МП иконы Божьей Матери "Призри на смирение") решили объединиться в одну, и относиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на своей странице в Facebook. По его словам, местные жители решили оставить священником протоиерея Владимира Быха (УПЦ КП).

"Священник МП село оставил и передал ключи от храма объединенной общине. На Праздник Рождества Христова запланировано два богослужения – в часовне, принадлежащей УПЦ КП, и в храме, построенном основателем Иваном Васильевичем Сибигой, которой немало приложил усилий для объединения села", – пишет митрополит.

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний cerkva-km.info

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