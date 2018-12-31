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Единая церковь в Украине: в ПЦУ вошли еще две общины

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В Хмельницкой области в селе Бокиевка Волочисского района две религиозные общины (бывшие УПЦ КП "Рождества Божьей Матери" и УПЦ МП иконы Божьей Матери "Призри на смирение") решили объединиться в одну, и относиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) на своей странице в Facebook. По его словам, местные жители решили оставить священником протоиерея Владимира Быха (УПЦ КП).

"Священник МП село оставил и передал ключи от храма объединенной общине. На Праздник Рождества Христова запланировано два богослужения – в часовне, принадлежащей УПЦ КП, и в храме, построенном основателем Иваном Васильевичем Сибигой, которой немало приложил усилий для объединения села", – пишет митрополит.

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний

cerkva-km.info

Новости
''Все село в слезах!'' Приход ПЦУ заявил об угрозах от УПЦ МП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Приходы из Винницы начали массово присоединяться к ПЦУ. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.

  • 19 декабря первая церковная община Черновицкой области в селе Шишковцы Кицманского района решила перейти под патронат ПЦУ.

  • 21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.

  • В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.

  • 24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять – в Винницкой.

  • А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.

  • 27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаХмельницкий
Теги
церковный конфликтединая церковьУПЦ КПУПЦ МП
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