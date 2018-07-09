Единая церковь в Украине: озвучено неожиданное препятствие

С предоставлением православной церкви в Украине статуса автокефалии могут возникнуть трудности.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политик и историк Андрей Зубов.

"На самом деле это не так просто", - заметил он.

Как пояснил историк, Константинопольский патриархат может принять такое решение, но "оно неоднозначно", "даже с точки зрения канонов".

Зубов напомнил о том, что "де-факто на протяжении 300 лет, с конца XVII века, Константинополь признавал Украинскую церковь частью Русской церкви. Это было по умолчанию".

"Подобный принцип работает и в юридической практике. Когда кто-то владеет какой-то собственностью и потенциальный собственник не возмущается, эта собственность считается юридически корректно принадлежащей новому собственнику", - сказал историк.

"Хотя формально юридически Константинополь действительно сохраняет право дарования автокефалии. Именно Украинской церкви, именно потому, что были проблемы при переходе в Московскую патриархию в конце XVII века", - признал он.

"Это очень сложный вопрос. Здесь надо вести тонкую игру, чтобы в дальнейшем не было проблем", - убежден он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Зубов заявил о том, что Советский Союз возник из-за Украины.