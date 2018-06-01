"Едет гопота": крымчане возмутились туристами из России

Крымский мост не привел к притоку туристов на оккупированный полуостров.

Об этом OBOZREVATEL рассказали местные жители. По их словам, пляжи заплонены на четверть.

"Мост открыли только для легковушек, но уже километровые пробки на трассе до Симферополя. Новую дорогу-то не построили, так куда деваться? Я по Алуште не вижу, чтобы туристов прибавилось. Известный пансионат "Полет", судя по пляжу, заполнен на четверть. В частном секторе очень редкие отдыхающие. Россияне с деньгами к нам на полуостров не поедут, они полетят в Турцию или в Сочи, где инфраструктура и условия намного лучше. К нам едет гопота без денег, но с большими претензиями. Им кондиционер, отдельный санузел с душем, кухню подавай", - жалуется крымчанин Василий Черников.

По его словам, с материковой Украины на оккупированный полуостров почти не едут.

"Сейчас на набережной построили много частных гостиниц, видно, что люди вложили деньги. И многие из них выставлены на продажу. Видимо, так и не дождались своих туристов. Мне очень нравятся белорусы, они не такие наглые как россияне, но почему-то к нам они мало ездят. А украинцев почти нет", - отметил Черников.

Кроме того, отдыхающие на полуострове не довольны высокими ценами на продукты. "Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается", - рассказывает киевлянка, которая ездит в Ялту к родственникам.

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