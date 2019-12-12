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12 декабря • обновлено в 17:22
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"Джокер" внезапно попал в список самых рейтинговых политиков

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Пранкер "Джокер", который известен своим разоблачениями украинских политиков, попал в топ-25 рейтинга их медиапопулярности в Украине.

Список из 207-ми наиболее упоминаемых политических фигур за ноябрь 2019 года предоставил Украинский институт анализа и менеджмента политики. Данные опубликованы на его сайте.

Помимо "Джокера" туда также попал и Telegram-канал "Темный Рыцарь". Отмечается, что эти две "политические голограммы" были добавлены в рейтинг впервые. Поскольку в настоящее время они являются виртуальными политическими фигурами.

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Пранкер "Джокер" попал в топ-25 рейтинга медиапопулярности политиков

Пранкер "Джокер" попал в топ-25 рейтинга медиапопулярности политиков

Так, по итогам ноября, "Джокер" занял 24-е место, а "Темный Рыцарь" – 74-е.

Примечательно, что первую пятерку этого рейтинга возглавляют президент Украины Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко, премьер-министр Алексей Гончарук, бизнесмен Игорь Коломойский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В целом список из 207 наиболее упоминаемых политических фигур Украины был составлен по результатам анализа сообщений за ноябрь 2019 года в аналитической системе "Медиатека" публикаций новостных агентств, интернет и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook.

Рейтинг медиапопулярности украинских политиков за ноябрь 2019 года

Рейтинг медиапопулярности украинских политиков за ноябрь 2019 года

uiamp.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пранкер "Джокер" вышел на связь в прямом эфире развлекательного шоу "Противостояние" на российском телеканале NewsOne, после чего ответил на вопросы гостей.

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Автор
Марта Рок
Персона
Джокер
Место
Украина
Теги
рейтинг политика
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