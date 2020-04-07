Главная Новости
7 апреля • обновлено в 16:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Джоан Роулинг победила коронавирус упражнениями для дыхания: появилось видео

3.6т
Читать материал на украинском

Британская писательница, автор саги "Гарри Поттер" Джоан Роулинг призналась, что победила коронавирус. По ее словам, помогли ей в этом специальные дыхательные упражнения от врача Королевского госпиталя Сарфараза Мунши.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Twitter, отметив, что ознакомиться с ним ей посоветовал муж (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пожалуйста, посмотрите это видео из Королевского госпиталя, чтобы узнать, как облегчить респираторные симптомы. Последние две недели у меня были все симптомы СOVID-19 (хотя не были проверены). Я сделала это по совету мужа-врача и полностью выздоровела. Техника очень помогла", – пишет Роулинг.

На видео медик Мунши объясняет, что при коронавирусе необходимо, чтобы легкие человека работали как можно лучше и снабжали кислородом организм.

Он утверждает, что единственный путь добиться этого – специальная дыхательная гимнастика. При этом делать ее необходимо с первого дня, как только проявились симптомы болезни. Однако если человек начнет выполнять упражнения, будучи здоровым, то это также благотворно повлияет на него. В частности, Мунши советует следующие манипуляции.

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

Bird in Flight

1. Сядьте прямо. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на пять секунд. Выдохните. Выдох должен занимать примерно столько же времени, сколько вдох. Повторите пять раз.

На шестой раз глубоко вдохните, задержите дыхание на пять секунд и теперь не просто выдохните, а выдыхая, сильно покашляйте со звуком "Кхааааа" в салфетку или ткань. Такую комбинацию следует повторить дважды.

2. Ложитесь на живот, убрав подушку, и десять минут лежите и дышите немного глубже, чем обычно. Повторять это необходимо регулярно.

Также врач советует поменьше лежать на спине, если есть признаки того, что человек заболел. Ведь в таком положении оказывается давление на легкие, которые не раскрываются полностью и начинают хуже работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине нашли альтернативу аппаратам ИВЛ для больных с тяжелой формой коронавируса. Речь идет о технологии Bubble-CPAP (пациент дышит в пакете, а выдох идет через шланг в отдельную емкость).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Джоан Роулинг
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги