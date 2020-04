Джоан Роулинг победила коронавирус упражнениями для дыхания: появилось видео

Британская писательница, автор саги "Гарри Поттер" Джоан Роулинг призналась, что победила коронавирус. По ее словам, помогли ей в этом специальные дыхательные упражнения от врача Королевского госпиталя Сарфараза Мунши.

Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Twitter, отметив, что ознакомиться с ним ей посоветовал муж (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пожалуйста, посмотрите это видео из Королевского госпиталя, чтобы узнать, как облегчить респираторные симптомы. Последние две недели у меня были все симптомы СOVID-19 (хотя не были проверены). Я сделала это по совету мужа-врача и полностью выздоровела. Техника очень помогла", – пишет Роулинг.

На видео медик Мунши объясняет, что при коронавирусе необходимо, чтобы легкие человека работали как можно лучше и снабжали кислородом организм.

Он утверждает, что единственный путь добиться этого – специальная дыхательная гимнастика. При этом делать ее необходимо с первого дня, как только проявились симптомы болезни. Однако если человек начнет выполнять упражнения, будучи здоровым, то это также благотворно повлияет на него. В частности, Мунши советует следующие манипуляции.

1. Сядьте прямо. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на пять секунд. Выдохните. Выдох должен занимать примерно столько же времени, сколько вдох. Повторите пять раз.

На шестой раз глубоко вдохните, задержите дыхание на пять секунд и теперь не просто выдохните, а выдыхая, сильно покашляйте со звуком "Кхааааа" в салфетку или ткань. Такую комбинацию следует повторить дважды.

2. Ложитесь на живот, убрав подушку, и десять минут лежите и дышите немного глубже, чем обычно. Повторять это необходимо регулярно.

Также врач советует поменьше лежать на спине, если есть признаки того, что человек заболел. Ведь в таком положении оказывается давление на легкие, которые не раскрываются полностью и начинают хуже работать.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube