"Лучше, чтобы мост не обвалился!" Джемилев предсказал судьбу россиян в Крыму

После деокупации Крыма, российские переселенцы на полуострове будут вынуждены вернуться на свою историческую родину, поскольку гражданство украинская сторона им не даст.

Об этом рассказал один из лидеров крымскотатарского движения, народный депутат Мустафа Джемилев в интервью "Апостофу".Он отметил, что возвращать такое количество переселенцев в Россию удобнее всего будет через Крымский мост, потому хорошо, если он не обвалится до этого времени.

"После деоккупации никто этим переселенцам украинское гражданство не будет давать. Потому лучше всего будет, если они вместе со своими войсками покинут территорию Украины. И дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился к тому времени, потому что иначе России будет трудно возвращать такое количество людей на их историческую родину", - отметил Джемилев.

Мустафа Джемилев

Он добавил, что и с коллаборантами, с теми, кто активно сотрудничал с оккупантами, тоже "нужно разбираться".

Кроме того, по словам Джемилева, пока не будет полного контроля Украины над своей территорией, ни о каких выборах, а тем более референдумах речи быть не может.

"Тем более, если учесть массовое переселение российских граждан на оккупированную территорию. Кроме того, такие референдумы противоречат как международному праву, так и украинскому законодательству. Просто некоторые политики высказываются так", - добавил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

В Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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