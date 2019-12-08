Дышать нечем: появился рейтинг топ-10 предприятий-загрязнителей воздуха в Украине

Мариупольский МК им. Ильича возглавил рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха в Украине в 2018 году.
НВ провело исследование, в котором обозначило топ-10 предприятий с самыми большими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в прошлом году.
Предлагаем вам ознакомиться с этим рейтингом:
Мариупольский МК им. Ильича, Донецкая обл., г. Мариуполь — 226,6 тыс. т.
АрселорМиттал Кривой Рог, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог — 208,2 тыс. т.
Бурштынская ТЭЦ (ДТЭК Западэнерго), Ивано-Франковская обл., г. Бурштын — 182,9 тыс. т.
Кураховская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго), Донецкая обл., г. Курахово — 139,1 тыс. т.
ДТЭК Павлоградуголь, Днепропетровская обл., г. Павлоград — 121,2 тыс. т.
Углегорская ТЭС (Центрэнерго), Донецкая обл., г. Светлодарск — 100 тыс. т.
Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., г. Каменское — 99 тыс. т.
Запорожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), Запорожская обл., г. Энергодар — 98,1 тыс. т.
МК Азовсталь, Донецкая обл., г. Мариуполь — 88,8 тыс. т.
Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго), Винницкая обл., г. Ладижин — 72,3 тыс. т.
Появился рейтинг топ-10 предприятий-загрязнителей воздуха в Украине
НВ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уровень загрязнения воздуха установил новый жуткий рекорд. По данным экспертов, у планеты остается все меньше возможностей для предотвращения климатической катастрофы.
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