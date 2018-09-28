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''Дышать нечем, надо уезжать!'' В Крыму пожаловались на ''кислотное'' бедствие

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В оккупированном Армянске, пострадавшем от выбросов с завода олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан", все еще нечем дышать, хотя "власти" отменили режим ЧП.

Об этом OBOZREVATEL рассказали местные жители. "Я рано утром встала, был туман и дышать было нечем. А дети уже приехали, снова всем этим дышат. "Власти" уверяют, что все прекрасно. Однако на улицах даже не убирают опавшие листья. Они ведь всю эту кислоту впитали, жечь их нельзя. Никто не знает, что с ними делать", - сообщила нам жительница Армянска, мама двух детей Виктория.

Также у людей першит горло и слезятся глаза.

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"Мы вернулись, и вроде все было хорошо. А к вечеру в горле опять начало першить, глаза слезятся. Ничего тут не поменялось. Нужно уезжать из этого города. Для тех, кто работает на "Крымском титане", выбора нет, конечно. Ну а другие будут отсюда уезжать, останутся одни старики", - рассказала Ольга Валентиновна, которая выезжала с внуками к морю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества.

Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью.

Экологические проблемы испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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