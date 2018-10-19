''Дышать нечем, хочется орать!'' В Армянске забили тревогу из-за новой химатаки

В Армянске усугубились последствия выбросов на заводе "Крымский Титан", который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Жители снова жалуются на ухудшение самочувствия и запрещают своим детям выходить на улицы.

Подборку комментариев крымчан из социальных сетей опубликовал блогер Roksolana Today в Twitter. Местные отметили, что ситуация усугубилась ночью, когда город накрыл туман.

"Реально хочется орать. Давайте что-то делать... Сегодня в школу дети не пойдут", — написал пользователь Сава Титаренко.

Армянск Twitter

Туман в Армянске Twitter

С ним согласились и другие жители Армянска, которые почувствовали ухудшение здоровья.

"В 0:40 проснулась от удушья и кашля", — написала Лиза Смирнова.

"Дети дома, выскочила в 7 утра документы передать, итог 5 минут на улице: лицо щипает, горло, нос — першение, жжение. Дышать нечем. Может, хватит уже над людьми издеваться", — возмутилась также одна из пользовательниц.

Армянск

катастрофа тудей

Сегодня тут ОЧЕНЬ ПЛОХО pic.twitter.com/bQkDupjWjC — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма отвергают опасность химических выбросов и заверяют жителей, что все в порядке. Местные же продолжают бунтовать против бездействия так называемых чиновников и делятся фотодоказательствами экологической катастрофы.