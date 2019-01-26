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''Дырявили в решето'': браконьеры расстреляли беременную лосиху и самца. Фото 18+

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине браконьеры устроили охоту на лосей, убив беременную самку и молодого вожака.

Как сообщил в Facebook Владислав Антонов, всего в стаде было 6 лосей. При этом он не уточнил, где именно были убитые животные. Также пользователь опубликовал фото двух мертвых эмбрионов. Осторожно 18+.

"Первым убили вожака, молодого трехлетнего самца. Остальные стада просто сбилась в кучу и никуда не убегала. Итак, планировали убить всех шестерых. Если бы не лесная охрана и охотники, то так и случилось. Лоси умерли от потери крови, их дырявили в решето 223-м калибром. Средний вес молодого лося — 300 килограммов. Убить планировали шестерых, следовательно 1200 килограммов мяса", — рассказал он.

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''Дырявили в решето'': браконьеры расстреляли беременную лосиху и самца. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черниговщине браконьеры жестоко убили лося, однако полиция их отпустила.

Недавно в Украине разрешили убивать лося. Суд признал противоправным и недействительным внесение животного в Красную книгу и запрет охотиться на него.

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Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Где шоколад липецкий!??? Охренел порох наравне с солдата ми жрать!!!?
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Pooh Vini, полижи у путлера путиноид кацапорылый...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ю,га Луценко,пошли лещенеку,квартиру ,сука,купим!?
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Pooh Vini
Pooh Vini
А падла была на запах жопы натаскана....ну вы там по запаху и так в курсе
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