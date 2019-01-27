Многие, наверное, слышали, что окупационные власти дыныры затеяли так называемые учения на неподконтрольных территориях. Правда, затеяли типа учения не сами коллаборанты, а москва, которая захотела увидеть, на что пошли миллиарды денег из рф. Скажу сразу - оккупационные власти облажались по полной. Сейчас расскажу как это было.

Итак, мыгыбы дыныры, фейковое МЧС и прочие так называемые коммунальные службы, решили отработать такую ситуацию - взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Путем слепого жребия был выбран дом для этого, гэбня позвонила в так называемый жэк и приказала, чтоб коммунальщики донесли жильцам, что будут так называемые учения и шоб никто не паниковал. Жэк вроде бы все сделал правильно, предупредил людей, но... Но то ли жильцы неверно поняли предупреждение, то ли магнитные бури были - забыли коммунальщики предупредить гражданских о том, чтоб не закрывали двери в подъезде.

Ну а дальше начался цирковой цирк. В установленное время пожарные рассчеты и мчс дыныры выдвинулись на указанный адрес. По приезду огородили территорию, организовали так называемый штаб, поставили освещение, вытянули пожарную лестницу. Официальная задача учений, напоминаю, взрыв газа в многоквартирном доме. За всем этим пристально наблюдали предатели из мыгыбы дыныры и самые высшие чины из так называемого мчс дыныры.

Аднака... Внизапна... Оказалось, что в подъезд никто не может войти, ибо бандеровский домофон не пускает. Пожарники и типа мчс-ники постучались в окно первого этажа и попросили открыть дверь срочно, ибо учения. Бабушка с первого этажа видимо была не в курсе. Поэтому пенсионерка тупо послала нах*й всех тех, кто стучали ей вечером в окно - и пожарников, и работников мчс.

То, что типа спасательные службы были недовольны ответом бабушки - это ничего не сказать. Но х*ли делать? Начальство смотрит на это все, правдами -неправдами зашли таки в подъезд спасатели. Осталось отработать эвакуацию и спасение мирных.

Вот, кстати видео этого цирка:

Аднака... Внизапнааа... Опять все пошло не по плану: в пятиэтажке проходы оказались низкие и неудобные, носилки тащить проблематично от слова очень. Но по плану так называемых учений нужно вынести 10 трупов. Трупы, вы правильно поняли - это добровольцы должны были быть из числа жильцов дома, где по легенде учений произошел взрыв на втором этаже.

Факир был пьян, фокус не удался: начали типа мчс-ники звонить в квартиры людям с просьбой побыть трупом. Представляете саму постановку вопроса и дебильность ситуации? Вечер, незнакомые люди вам стучат в дверь и говорят: - драсьте, побудьте трупом, пожалуйста, нам очень надо, у нас учения.

Действия жильцов и ответы были предсказуемы: мчс-ников слали нах*й прямым текстом, кляли, грозились спустить собаку и тупо не открывали двери. Но, с горем пополам, в течение получаса таки получилось набрать добровольцев, которых нужно было эвакуировать на носилках.

То, что этот цирк с конями выглядел со стороны смешно - это ничего не сказать. Представьте себе картину: типа мчс-ники выносят матерящихся добрововольцев в зимней одежде, а потом его заворачивают в специальную хрень, чтоб типа согреть. Труп в это время орет, мол, идиоты, мне жарко.

Дальше-больше: некоторые трупы поняли, что пока их снесут работники типа мчс, шансы вжиться в роль у них весьма велики. Поэтому спустились со ступенек своим ходом, а на выходе из подъезда торжественно легли на носилки. Да, все верно - труп сначала спустился сам, а потом лег.

С этого представления ржали даже бездомные собаки. Но потом шоу продолжилось: по команде некоего начальника в доме вырубили свет и все коммуникации. И... И добровольцы, то есть трупы, начали искать документы в темноте по квартирам. И материться, жестко материться. На все просьбы и мольбы типа мчс-ников, мол не бойтесь, просто помогите нам отработать легенду, трупы, то есть добровольцы, отвечали просто:- идите нах*й вы, ваше начальство и ваши учения. И не возвращайтесь пока не включите электричество.

Вообще спасательные службы, по легенде учений, должны были провести эвакуацию и обследовать здание, но... Но трупы... Трупы оказались еще теми сук*ми: жильцы подъезда пошли дружной делегацией к начальству мчс дыныры, к мыгыбы, пожарникам и рубленым, наполненным строительным матом текстом, угрожая всеми карами этого мира и загробного тоже, выразили свое возмущение, мол какого ху вы, идиоты ряженные, не провели эти учения в выходные? Ну а самые борзые трупа сказали прямо: вам п*здец и будет жалоба на имя пушилина за такой бардак.

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Дынырийская скорая помощь тоже облажалась, причем по крупному и на глазах у всех: 99% жильцов дома, которые, по легенде учений, были типа ранены, при словах врачей - пойдемте с нами, ща мы вам реанимационные мероприятия проведем, слали нах*й и врачей, и скорую помощь дыныры, а также предлагали провести учения на родичах врачей или на манекенах. Добровольцы, те, которые трупы, ржали с этого вголосину.

Ну а дальше пришла очередь лажать мыгыбы дыныры и дынырийскую собаку. Ватные чекисты начали обыскивать подъезд дома на наличие взрывчатых веществ с собакой. Но то ли собака была бандеровской породы, то ли ее идиоты обучали, результат был неуд - собака тупо пометила территорию в подъезде, но так и не нашла пакет со взрывчаткой между этажей.

Закончился сей фарс для мирных и перепуганных жильцов дома чаем с печеньками, которыми угостили их типа спасатели. Все, кто принимали участие в типа учениях, ржали как кони. Особенно смеялись так называемые мчс-ники, которые поняли, что люди готовы умирать и эвакуироваться только в одежде и с электричеством, но никак иначе.

После окончания цирка с конями, трупами и собакой, оккупационные власти составили протокол, в котором записали, что мчс дыныры готово ко всем последствиям взрыва, пожарники тоже, что делало мыгыбы дыныры так никто и не понял. Больше всего досталось врачам реаниматологам: по легенде учений у них 10 трупов и 6 спасенных жизней с множественными переломами.

Правда, с самих типа учений ржали и типа гаишники дыныры, и начальники дыныры, и просто зеваки, которые лицезрели все это кино со стороны. Только абсолютный непрофессионализм был виден всем тем, кто понимали, что неслаженность действий была на лицо и что в реальной ситуации трупов было бы в несколько раз больше.

Мораль. Именно ради тупой показухи перед кураторами из рф оккупационные власти устроили этот цирк с живыми людьми, но облажались публично. Коллаборантам наплевать на то, что декорации для типа учений - это живые люди, ведь главное показуха и понты. Вместо того, чтобы устроить так называемые учения в нежилых многоэтажках, которые орки охраняют и не трогают, ибо платят гривни, оккупационные власти решили выпендриться. Получилось так себе. Спробуйте ще. Клоуны, с*ка

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