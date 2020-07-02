Дымовая завеса окутала село: на Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке. Фото и видео

В Витовской районе на Николаевщине случился масштабный пожар на свалке, в результате которого выгорело 1000 кв. м мусора. Тление же, которое продолжается уже второй день, образовало над местностью едкую дымовую завесу.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мусор загорелся на полигоне твердых бытовых отходов ЧП "Мильча" в селе Мешково-Погорелово. На ликвидацию пожара было направлено спасателей нескольких ГПСЧ и дежурную смену оперативно-координационного центра, а также привлечено много техники.

На Николаевщине вспыхнул полигон твердых бытовых отходов (mk.dsns.gov.ua)

"Благодаря своевременно принятым мерам, в 19:00 пожар локализован на площади 1000 кв. м. Ликвидация продолжается, ведь почти по всему периметру есть ячейки, которые тлеют, иногда с наличием отдельных мест открытого горения", – говорится в сообщении.

ЧС случилась в селе Мешково-Погорелово Витовского района (mk.dsns.gov.ua)

Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 единиц техники и 34 человека. Кроме этого, утром 2 июля на месте ЧС дежурил караул.

Через тления мусора село окутал едкий дым (mk.dsns.gov.ua)

В то же время в управлении ГСЧС в Николаевской области говорят, что пожары на этой свалке имеют систематический характер по ряду имеющихся нарушений. Предприятие же "Мильча", которое за ней следит, просто самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. Возмущенные этим и жители ближайшего населенного пункта, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за едкого дыма.

К ликвидации пожара привлекли много спасателей и техники (mk.dsns.gov.ua)

"Ситуация приобретает критическую отметку, рекомендации и просьбы представителей ГСЧС игнорируются", – подчеркивают спасатели.

Пожар на свалке (mk.dsns.gov.ua)

Спасатели тушили пожар в течение суток (mk.dsns.gov.ua)

Пожары на свалке в Мешково-Погорелово – постоянное явление (mk.dsns.gov.ua)

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