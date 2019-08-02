Дыхание осени: синоптики пообещали Украине серьезное похолодание

В Украину в пятницу, 2 августа, придет похолодание. Тепло сохранится лишь на юге и Закарпатье.

Так, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления с вероятностью небольших дождей в северо-западной части страны, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в северных, центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Похолодание в Украине Иллюстрация

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°.

В Киеве 2 августа ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что жаркое лето уже не вернется в Украину, в августе 2019 года нашу страну ждет два серьезных похолодания.

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