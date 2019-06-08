"Дьявол меняет обличья": найдена скандальная связь между Медведчуком и Чернобылем

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук был адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова на суде в 1987 году.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем телеграм-канале, а также другие пользователи сети. "Какой-то дьявольский фарс завершает 40-летний круг. Всё возвращается по какому-то порочному кругу. Сериал "Чернобыль" заставляет вернуться к архивной кинохронике. В хронике всплывает на пару секунд почти знакомое лицо адвоката директора ЧАЭС Виктора Брюханова – и все внезапно вспоминают Медведчука и другой суд, над поэтом Стусом", - написал Голобуцкий.

"Если поставить рядом кадр из архивного фильма и фото Медведчука – становится очевидно, что это – разные люди. Но сходство достаточное, чтобы навести многих на мысль о мистическом просто-таки совпадении. Дьявол меняет обличья – но остаётся всё тем же", - добавил Голобуцкий.

Иллюстрация obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в России бурно отреагировали на премьеру сенсационного мини-сериала "Чернобыль", из-за чего Путин захотел переврать события, сделав виновником трагедии агента США.

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